A gastroenterite aguda deve ser devidamente tratada com a orientação médica logo nos primeiros sintomas. É o que indica Érica Guerreiro, coordenadora do serviço assistencial na Unidade de Pronto Atendimento (UPA), no bairro Conjunto Ceará, em Fortaleza.

"Todo início de ano, percebemos um aumento desses casos. Em casos leves, os pacientes podem se dirigir aos postos de saúde. Já em casos graves, é aconselhado se encaminhar direto a uma UPA”, explica a profissional.

Nos equipamentos, os pacientes são atendidos conforme classificação de gravidade. “Qualquer faixa etária deve ser atendida, mas temos que ter uma atenção redobrada nas crianças e nos idosos, que já tem uma fragilidade maior na saúde e às vezes não se hidratam bem”, conclui Erica Guerreiro.