Formado por 12 membros, Conselho de Leitores do O POVO será empossado nesta quarta-feira

Foto: Yuri Allen/Especial para O POVO PARTE dos integrantes do Conselho Consultivo de Leitores do ano passado

O Conselho Consultivo de Leitores 2024 do O POVO será empossado às 19 horas dessa quarta-feira, 7, em uma solenidade na sede do jornal, localizada na avenida Aguanambi, em Fortaleza. Os 12 integrantes se reúnem mensalmente para avaliar a produção editorial do veículo de comunicação. A iniciativa existe desde 1998.

De acordo com Joelma Leal, coordenadora do projeto e ombudsman do O POVO, o Conselho representa a própria audiência do jornal. Os integrantes podem sugerir pautas, analisar e criticar as matérias publicadas pelo veículo em seja qual for a plataforma: impresso, portal, O POVO+, mídias sociais, rádio e Youtube.

"O Conselho de Leitores é uma iniciativa valiosa em todos os sentidos. São visões diversificadas acerca do conteúdo produzido pelo O POVO. Além da reunião presencial, que ocorre mensalmente, mantemos contato todos os dias, a fim de ter esse retorno”, destaca Joelma.

A seleção dos integrantes buscou contemplar pessoas com perfis diversos, tanto de profissão, idade, atuação, raça e visões políticas, por exemplo. “Convidamos leitores de vários perfis, profissões e atuações, indicados pelos próprios profissionais da redação para o mandato de um ano. É sempre uma rica experiência."

Ana Naddaf, diretora-executiva de Jornalismo do O POVO, ressalta que o Conselho é “uma iniciativa pioneira, entre os jornais brasileiros, que permite conexão mais próxima e uma forma de debate constante com a nossa audiência, com quem nos consome todos os dias”.

“É uma forma de aproximar, ainda mais, os profissionais da redação a um grupo heterogêneo e de múltiplas vozes, que representa vários setores da sociedade.”

Uma das integrantes do Conselho é Marilene Pinheiro, revisora de texto do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE). Ela é uma das remanescentes da turma de 2023.

“Para mim, foi uma experiência bem interessante. Do ponto de vista do leitor, a gente não faz ideia de quantas nuances há nos bastidores. [Durante a experiência] Eu acabei aprendendo mais sobre o que se passa na cabeça dos editores, redatores e colunistas.”



Conheça os conselheiros de 2024

1)Ana Raisa Cambraia - Defensora Pública do Estado do Ceará, atual diretora do Centro de Estudos Jurídicos da Defensoria.

2)Azuhli - Artista plástica.

3)Cláudia Sales - Arquiteta e urbanista. Primeira mulher eleita conselheira federal pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Ceará (CAU-CE/ Gestão 2021-2023). Doutora em Educação Brasileira. Professora universitária e coordenadora de formação da Kuya - Centro de Design do Ceará.

4)Eduardo Jucá (reconduzido) - Neurocirurgião pediátrico e professor.

5)Luciana Nogueira - Empresária e consultora de Recursos Humanos (RH).

6)Luiz Fábio Paiva - Professor de Sociologia do Departamento de Ciências Sociais e do Programa de pós-graduação em Sociologia da Universidade Federal do Ceará (UFC) e pesquisador do Laboratório de Estudos da Violência (LEV).

7)Mabel Portela - Advogada especialista em Direito de Família e das Sucessões. Presidente da Associação de Direito de Família e das Sucessões - Secção Ceará (ADFAS-CE). Titular da Cadeira 38 da Academia Cearense de Direito e sócia do Portela Magalhães Accorsini - Advocacia Familiarista.

8)Marilene Pinheiro (reconduzida) - Revisora de texto do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE).

9)Roger Pires - Cineasta integrante da Nigéria Filmes e diretor da associação Ceará Audiovisual Independente (Ceavi).

10)Samuel Castelo - Professor-adjunto do curso de Ciências Contábeis e coordenador do Laboratório em Administração Pública da Universidade Estadual do Ceará (Uece).

11)Vicente Cristino - Professor de Educação Física da Universidade de Fortaleza (Unifor) e mestre em Educação Especial.

12)Wanessa Brandão - Coordenadora Especial de Políticas Públicas para Promoção da Igualdade Racial pela Secretaria da Igualdade Racial do Ceará. Mestra em Serviço Social, pesquisadora do Laboratório de Estudos e Pesquisas em Afrobrasilidade, Gênero e Família da Universidade Estadual do Ceará (Uece).



Atualizada às 16 horas