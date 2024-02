Saias de tule, fantasias infantis e confetes são os itens mais procurados para o Carnavall

Foto: Samuel Setubal SAIAS de tule estão em alta para a folia

Saias de tule, fantasias infantis e confetes são os produtos mais procurados para o Carnaval nas lojas do Centro de Fortaleza, de acordo com os comerciantes. O período carnavalesco tem início no próximo sábado, 9, vai até a terça-feira, 13.

A galeria dos itens estampados nas lojas do Centro revela uma variedade para todos os gostos. As saias de tule são adereços bastante conhecidos durante a época carnavalesca, quase sempre no ranking dos mais procurados. Os itens variam entre cores neons, como rosa, verde e azul. Além deles, neste ano os comerciantes também revelam a procura pela saia de fitas.

“São saias com diversas fitas soltas com variedade de cores”, disse o proprietário da uma loja de acessórios de festa e decoração, Habacuc Gomes. O comerciante também destaca a procura pelos itens tradicionais. “Se for colocar no ranking, confetes, espumas e serpentinas sempre saem. A demanda é sempre boa para esses itens.”

A costureira Ana Caroline Lima, 47, procurava, nessa terça-feira,6, itens para montar fantasias sob encomenda. A profissional revela que as clientes dela pedem roupas que tenham acessórios, como tiaras, óculos, saias de tule.

Uma variedade temática que muda anualmente são as fantasias infantis. Neste ano, os comerciantes destacaram que a procura está para temas como piratas e personagens de super-heróis, como Arlequina, Homem-aranha e Super-homem. A procura por esse item é reflexo das festas de Carnaval nas escolas, que antecedem, quase sempre, o período oficial da folia.

“As fantasias infantis são as mais utilizadas em escolas e são as que saem mais, principalmente o personagem da Arlequina e o palhacinho do frevo. 'Tô' zerado de estoque”, conrtou o proprietário Façafesta, Gabriel Mesquita.

A autônoma Maria Eugênia, 35, foi ao Centro procurar uma fantasia infantil do personagem Homem-aranha para o filho de 3 anos. Segundo ela, os preparativos para a festa só aconteceram faltando poucos dias para o período. “A gente vai para Trairi, e tem uma turminha organizando uma festa lá. Vai ter a criançada, por isso estou atrás dessa fantasia”, contou Maria. Para completar a festa, ela buscava ainda espumas e enfeites para o pescoço, como colares havaianos.

Outros itens que não podem faltar são os acessórios, como brincos de paête, argolas coloridas e cordões de búzios. A vendedora Renata Braga, 24, conta que os itens se esgotaram no último fim de semana. “São acessórios com bastante cores neon, como pink, azul, verde. Tudo que é colorido saiu”, disse.

A especialista em marketing Nádia Braga, 40, é do Rio de Janeiro e buscou a rua Castro e Silva para comprar adereços, como ombreiras e tiaras. A turista disse que retorna para a cidade natal no sábado e pretende chegar com o look montado para a folia. “Quero só adereços legais para passar o Carnaval, e está dando certo”, contou.

Vendas abaixo do esperado

Os consumidores que ainda pretendem comprar os itens de Carnaval no Centro de Fortaleza se deparam, atualmente, com valores entre R$ 4,50 e R$ 45 ou mais, a depender dos produtos.

Os confetes e espumas estão orçados em R$ 4,50 e R$ 15,90, respectivamente. Os adereços de cabelo e corpo podem ser encontrados por R$ 5. Os itens mais caros são as fantasias, que custam a partir de R$ 45 (infantil ou adulto).

Conforme os comerciantes da rua Castro e Silva, as vendas foram abaixo do esperado neste ano em comparação ao ano passado. O comerciante Habacuc Gomes contou que a categoria se preparou bastante para o período de vendas, mas as expectativas não foram atendidas. “O comércio neste ano está fraco. Esta semana era para estar bem lotado.”

O vendedor Bento Sousa destacou que as vendas também foram fracas e que houve um aumento apenas neste período mais próximo do Carnaval. “A gente esperava que fosse melhor. A expectativa é que aumente até a sexta-feira de Carnaval porque acho que ainda vai ter muita procura por acessórios.”