Megaoperação desencadeada pela Polícia Civil apreende mais de 400 celulares

Foto: Divulgação/SSPDS DELEGADOS deram detalhes da operação desencadeada pela Polícia Civil

Investigação da Polícia Civil do Ceará (PC-CE), que durou seis meses, aponta o Centro Municipal de Pequenos Negócios, conhecido como Beco da Poeira, localizado na avenida do Imperador, no Centro de Fortaleza, como principal polo de desmanche de aparelhos celulares furtados da Capital. Na terça-feira passada, 6, foram cumpridos 39 mandados de busca e apreensão, que resultaram na apreensão de mais de 400 celulares. Os dados da megaoperação, denominada de "Táurida", foram divulgados na manhã dessa quarta-feira, no Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp), em Fortaleza.

De acordo com o delegado Anchieta Fernandes, do 27º Distrito Policial, uma organização criminosa presente no equipamento tem investido em tecnologia para extrair os processadores dos celulares. O maquinário para o trabalho irregular custa em torno de R$ 30 mil. Depois que é retirado o processador, os responsáveis pelo desmanche de celular incluem um novo processador no aparelho e criam um "novo telefone".

Ainda foram apreendidos aparelhos novos que são apontados, nas investigações, como material de descaminho, prática ilícita que tem pena de um a quatro anos de reclusão. Conforme o delegado, os aparelhos são oriundos dos Estados Unidos, da China e da Coreia.

Segundo o delegado geral da PC-CE, Márcio Gutierrez, a apreensão dos celulares faz parte de ação de combate a crimes de roubo a pessoa, roubo de carga, furto e receptação de aparelhos celulares, computadores, maquinários. Para a ação foi necessário uma grande quantidade de agentes da Política Civil. Aproximadamente 50 equipes da Polícia Civil, com 200 homens e mulheres, atuaram na ação. "O aparelho celular hoje é um ativo de alto valor agregado e de alta liquidez", afirma Gutierrez.

A investigação foi comandada pelo 27º Distrito Policial e começou após a a apreensão de 20 celulares de procedência ilícita no local. Ao todo, foram realizadas 39 buscas e apreensões e deferidas pela Justiça e outras três buscas e apreensões em residências de suspeitos. Uma arma de fogo foi apreendida dentro da casa de um dos alvos.

O delegado Anchieta diz que na maioria dos casos de celulares roubados ou furtados, tanto a Polícia quando as vítimas detectavam a localização deles no Beco da Poeira ou nos arredores. "Começamos a investigação minuciosa, e foi levantado que lá dentro atua uma organização criminosa grande, uma organização toda hierarquizada com distribuição de tarefas, onde os celulares são furtados em várias cidades do Interior inclusive, não só em Fortaleza. São enviados para a localidade do Beco da Poeira, onde há uma triagem nos arredores, nas praças, e é feito o desligamento dos celulares. Lá (Beco) eles são comercializados, desmontados, são trocadas peças", destaca.

Conforme o titular do 27º DP, as fabricantes dos celulares não disponibilizam determinadas peças no mercado, então no local de desmanche de celulares há ainda maquinário para adulteração de displays e números Imei.

Entre os investigados estariam pessoas que trabalham dentro do equipamento e outras que "comandam o esquema lá dentro", são alvos que teriam poder de comando e de distribuição de tarefas.

O delegado Anchieta complementa que há pessoas que usavam dois boxes, sendo que um dos espaços funcionava como o comércio e o segundo boxe permanecia fechado durante o dia para armazenamento dos eletrônicos. A movimentação no segundo espaço acontecia durante o período da noite, quando não havia movimento de clientes.

Caso seja comprovada a participação de proprietários na organização criminosas, eles podem perder a concessão dos boxes.

As investigações apontam que havia um cuidado especial para proteger o polo de desmanche. As adulterações ocorriam fora do estabelecimento e os responsáveis se certificavam de que os aparelhos entrassem lá desligados, com sinais sonoros desativados. Segundo a investigação, o aparelho passava por uma triagem também no entorno, era adulterado e depois recolocado dentro do Beco da Poeira para a revenda.

A operação Táurida remete a uma cidade da Grécia antiga, que foi invadida por um homem que buscava roubar. Em 2023, a Polícia Civil do Ceará restituiu mais de 1 mil aparelhos celulares para os devidos proprietários vítimas de furto e de roubo, de acordo com o delegado Márcio Gutierrez.