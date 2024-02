Unidade móvel é instalada para dar suporte ao Hospital da Criança de Fortaleza

Foto: Samuel Setubal Quarto posto de saúde itinerante do Programa Vem Saúde atenderá o público infantil

O Hospital da Criança de Fortaleza (HCF), localizado no bairro Jóquei Clube, está recebendo suporte de um posto itinerante para atendimentos pediátricos. O caminhão, estacionado ao lado do hospital, estará no local de segunda à sexta-feira, das 7 às 19 horas. O posto de saúde móvel prestará o suporte ao HCF pelos próximos três meses ou de acordo com a necessidade.

A unidade móvel, inaugurada oficialmente nessa quarta-feira, 7, tem capacidade média de mil atendimentos por mês. A instalação tem como objetivo prevenir uma superlotação no Hospital da Criança, tendo em vista o período sazonal, quando aumentam casos de crianças com quadros de viroses respiratórias.

Durante o evento de inauguração do posto de saúde itinerante do Programa Vem Saúde, o prefeito José Sarto (PDT) ressaltou que a medida se trata de uma prevenção, embora a tendência seja de chuvas menos intensas neste ano.

“Nós contamos com quatro pediatras que se revezarão. Para cá, virão os casos considerados pela triagem como "verdes" e "azuis", representando situações mais leves. Se for identificada a necessidade de uma avaliação médica mais aprofundada ou internamento, o paciente será encaminhado de volta ao Hospital”, explicou o gestor municipal.

O posto de saúde móvel está instalado nas dependências HCF, ao lado do North Shopping Jóquei. A unidade possui três consultórios com atendimento pediátrico e de enfermagem, sala de procedimentos e coleta de exames laboratoriais, além de uma brinquedoteca.

Além de casos gripais, a unidade móvel também poderá prestar atendimento de demais casos considerados leves. Segundo o secretário da Saúde de Fortaleza, Galeno Taumaturgo, os pacientes ainda poderão realizar exames no local.

“Os exames devem ser recebidos em até 2 horas. Muitas vezes, as emergências pediátricas ficam lotadas com crianças que não requerem atendimento de urgência ou emergência. Esperamos solucionar cerca de 80% dessas situações, aliviando a carga do hospital”, pontuou o secretário.

Atendimentos

O Hospital da Criança de Fortaleza (HCF) realiza o pronto atendimento pediátrico 24h e acolhe crianças e jovens até 17 anos. Além de casos de síndromes respiratórias, a unidade recebe, via regulação, casos de traumatologia com fraturas fechadas, cirurgias eletivas e atendimento em assistência otorrinolaringológica.

Segundo a prefeitura de Fortaleza, após realizar uma consulta no posto de saúde móvel, caso a criança necessite de medicamento, os pais ou responsáveis poderão obter em qualquer posto de saúde, mediante prescrição médica.

Prevenção

Crianças gripadas devem procurar atendimento médico quando houver:

dificuldade respiratória

recusa alimentar

sonolência excessiva

febre persistente por mais de 72h

alteração da pele ou do comportamento

Além do isolamento do paciente, também é recomendado o aumento da hidratação e intensificação na higiene nasal.

De acordo com a coordenadora das Redes de Atenção Primária e Psicossocial, Luciana Passos, também é importante que pais e responsáveis mantenham as cadernetas de vacinação de bebês e crianças atualizadas.

“Em especial, os responsáveis devem ter atenção às vacinas de Influenza e Covid, mas todas são importantes. Assim, podemos, inclusive, evitar casos mais graves e internações dessas crianças. As vacinas continuam a ser ofertadas nos postos de saúde”, ressaltou a coordenadora.