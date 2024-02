Maracatus de Fortaleza abrem desfile na avenida Domingos Olímpio neste sábado

Foto: FCO FONTENELE Fortaleza, CE, BR 09.02.24 -Ultimos ajustes do Maracatu Solar para o carnaval 2024 (Fco Fontenele/OPOVO)

Os grupos de maracatus de Fortaleza realizam os últimos ajustes para o tradicional desfile de Carnaval na avenida Domingos Olímpio neste sábado, 10, que marca o início do ciclo carnavalesco da Capital. O trabalho foi intensificado nos barracões dos grupos nesta última semana para finalização de figurinos, montagem dos carros alegóricos, preparação de instrumentos e demais ajustes. Os grupos de Maracatus se apresentam neste sábado,10, e domingo,11. Na segunda-feira, 12, será a vez de blocos e cordões passarem pela avenida. Na terça-feira, 13, se apresentam afoxés e escolas de samba.

Os grupos Vozes da África, Az de Ouro e Maracatu Solar garantem que a expectativa é que até as 12 horas deste sábado, os preparativos estejam totalmente concluídos para o desfile. Cerca de 30 pessoas compõem cada grupo na preparação das apresentações, entre costureiras, aderecistas, escultores, soldadores e demais produtores. Na semana, as equipes trabalharam de 8 horas até a madrugada para os últimos preparativos.

De acordo com o coordenador geral do Maracatu Solar, Pingo de Fortaleza, a organização acontece na divisão da prestação de serviços nos barracões e em outros pontos. “A nossa sede não suporta, então há costureiras também trabalhando nas suas residências. Mas no barracão acontecem todas as atividades [...] hoje estamos 99% prontos [para o desfile]”, comenta.

A correria é grande, é o que define o coordenador do grupo Vozes da África, Márcio Santos. O grupo se apresenta no domingo, 11, e a expectativa é finalizar os últimos preparativos na madrugada deste sábado. “Ontem ficamos até as 2 horas da manhã montando figurino e reajustando tudo. Algumas pessoas já dormem no barracão e começam os trabalhos bem cedo, principalmente nesta última semana”, comenta.

Ainda segundo Márcio, os preparativos estão 95% concluídos para o desfile e a meta é finalizar tudo até as 12 horas de sábado. “Só está faltando a parte das alegorias”, comenta. O tema do grupo vencedor do desfile do ano passado, neste ano, é “Ewé, as folhas sagradas de Ossayin”, orixá das florestas e senhora das folhas e de suas propriedades curativas.

Também com apresentação para o domingo, 11, o grupo Az de Ouro, o mais antigo de Maracatu da Capital, iniciou as preparações em novembro passado. O diretor do grupo, Marcos Gomes, conta que cerca de 25 pessoas fazem parte da equipe de preparação e, neste ano, pela primeira vez, realizou divisões dos setores da costura.

“A costura está sendo feita em Canindé e vai chegar amanhã. Temos outra costura na Caucaia e outra no Henrique Jorge. A gente vai se ajustando e formando o Carnaval e tem que correr. No barracão, estão acontecendo ajustes nos instrumentos que vão sair na avenida, toda a parte de montada está sendo feita aqui [...] 95% está concluído”, pontua Marcos.

Neste ano, o tema do Az de Ouro homenageia o orixá Exu, conhecido como o mensageiro e o guardião dos terreiros, das aldeias, das cidades, das casas, do axé e do comportamento humano. Em Fortaleza, quando se ouve o som dos batuques e tambores, já se sabe: é o Maracatu. Ele é considerado Patrimônio Imaterial de Fortaleza desde 2015.

Fortaleza, CE, BR 09.02.24 -Ultimos ajustes do Maracatu Solar para o carnaval 2024 (Fco Fontenele/OPOVO) Crédito: FCO FONTENELE Fortaleza, CE, BR 09.02.24 -Ultimos ajustes do Maracatu Solar para o carnaval 2024 (Fco Fontenele/OPOVO) Crédito: FCO FONTENELE Fortaleza, CE, BR 09.02.24 -Ultimos ajustes do Maracatu Solar para o carnaval 2024 (Fco Fontenele/OPOVO) Crédito: FCO FONTENELE Fortaleza, CE, BR 09.02.24 -Ultimos ajustes do Maracatu Solar para o carnaval 2024 (Fco Fontenele/OPOVO) Crédito: FCO FONTENELE Fortaleza, CE, BR 09.02.24 -Ultimos ajustes do Maracatu Solar para o carnaval 2024 (Fco Fontenele/OPOVO) Crédito: FCO FONTENELE Fortaleza, CE, BR 09.02.24 -Ultimos ajustes do Maracatu Solar para o carnaval 2024 (Fco Fontenele/OPOVO) Crédito: FCO FONTENELE

Confira programação da avenida Domingos Olímpio no Carnaval

Sábado, 10

18 horas - Desfile dos Maracatus

Atrações: Maracatu Corte Imperial, Maracatu Nação Pici, Maracatu Rei Zumbi, Maracatu Solar, Maracatu Obalomi, Maracatu Axé de Oxossi e Maracatu Leão de Ouro)

Dispersão: Bloco Camaleões do Vila

Domingo, 11

18h40min - Desfile dos Maracatus

Atrações: Maracatu Rei de Paus, Maracatu Az de Ouro, Maracatu Vozes da África, Maracatu Nação Fortaleza, Maracatu Nação Baobab, Maracatu Nação Iracema e Maracatu Nação Palmares

Dispersão: Bloco Unidos da Cachorra

Segunda-feira, 12

16h35min - Blocos e Cordões

Atrações: Bloco do Zé Almir, Cordão Princesa no Frevo, Cordão As Bruxas, Bloco Unidos da Vila, Bloco Doido é tu, Cordão Na Pegada do Frevo, Bloco A Turma do Mamão, Cordão Vampiros da Princesa, Bloco Amigos do Zé, Bloco Garotos do Benfica, Bloco Prova de Fogo, Bloco Império da Vila e Bloco Balakubaku Folia

Dispersão: Bloco Bonde Batuque

Terça-feira, 13

17h45min - Afoxés e Escolas

Atrações: Afoxé Acabaca, Afoxé Ogun Alakayê, Afoxé Oxum Odolá, Afoxé Omõrisá Odé, Escola de Samba Barão Folia, Escola de Samba Corte no Samba, Escola de Samba Sambamor, Escola de Samba Tradição da Bela Vista, Escola de Samba Império Ideal, Escola de Samba Imperadores da Parquelândia e Escola de Samba Colibri

Dispersão: Baqueta Clube de Ritmistas



Viagens têm aumento de 16% no período do Carnaval

Cerca de 53 mil passageiros devem embarcar nos Terminais Rodoviários de Fortaleza para municípios do interior ou destinos interestaduais no período de Carnaval. De acordo com a Socicam, empresa que administra os terminais da Capital, o volume é 11% maior em relação à média normal de fluxo. Se comparado com o mesmo período em 2023, haverá um aumento de 16% no número de pessoas que irão viajar para curtir o feriadão.

Segundo a Socicam, nessa sexta-feira, 9, por exemplo, aproximadamente 10.190 usuários embarcaram nos terminais. Durante a manhã, o movimento na Terminal Rodoviário de Fortaleza - Engenheiro João Thomé, a maior unidade do Ceará, manteve a movimentação ainda tranquila.

Um dos milhares de passageiros que passaram pela rodoviária, no bairro de Fátima, foi a professora Lívia Andrade, de 26 anos. Moradora da Capital, ela viajará pela primeira vez para o município de Nova Russas, no Sertão de Crateús.

“Eu viajo hoje [sexta-feira, 9] à tarde. Vou para lá porque meus amigos são de Nova Russas e me prometeram o melhor Carnaval do interior do Ceará e que irei viver”, ela conta, rindo. Nos preparativos para a viagem, Lívia só vai embarcar após sair do trabalho, ainda tendo que arrumar a mala. Ela conta que as expectativas para o feriado estão altas. “Espero andar muito atrás dos trios elétricos que são tradição na cidade e participar dos melas-melas”, diz a foliã.

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 09-02-2024: movimentação de pessoas na Rodoviária de Fortaleza neste Carnaval em direção ao interior do Estado. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo) Crédito: Samuel Setubal FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 09-02-2024: movimentação de pessoas na Rodoviária de Fortaleza neste Carnaval em direção ao interior do Estado. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo) Crédito: Samuel Setubal FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 09-02-2024: movimentação de pessoas na Rodoviária de Fortaleza neste Carnaval em direção ao interior do Estado. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo) Crédito: Samuel Setubal FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 09-02-2024: movimentação de pessoas na Rodoviária de Fortaleza neste Carnaval em direção ao interior do Estado. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo) Crédito: Samuel Setubal

Os destinos mais procurados por passageiros dentro do Ceará são Aracati, no Litoral Leste; Camocim e Acaraú, no Cariri; Itapipoca, no Litoral Oeste; e Sobral. Já entre os destinos interestaduais estão Recife (PE), Natal (RN), Teresina (PI), João Pessoa (PB) e Parnaíba (PI).

Já em clima de animação, o estudante universitário Vitor Santiago, 18, também morador de Fortaleza, estava em uma das plataformas da Rodoviária esperando seu ônibus com destino a Aracati. “Vou ficar lá até a Quarta-Feira de Cinzas, 14. Espero muita folia e diversão, e também muita bebida", conta.

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 09-02-2024: movimentação de pessoas na Rodoviária de Fortaleza neste Carnaval em direção ao interior do Estado. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo) Crédito: Samuel Setubal

Segundo a Agência Reguladora do Estado do Ceará (Arce), as empresas de transporte vão disponibilizar 223 viagens extras, número que pode aumentar de acordo com a demanda. Estima-se que até o término do período, somadas normais e extras, 2.325 viagens sejam realizadas durante os sete dias, o que representa um aumento de 11% em relação à média normal.

Trânsito no Carnaval

O Departamento Estadual de Trânsito do Ceará (Detran-CE) e a Polícia Rodoviária Estadual do Ceará (PRE) também iniciam nesta sexta-feira, 9, a Operação Carnaval 2024. Tendo como foco em ações educativas e fiscalização da Lei Seca, os agentes e educadores de trânsito do órgão atuarão em rodovias estaduais (CEs) e vários pontos estratégicos de municípios do estado.

Cidades com maior fluxo de condutores e pedestres como Aracati, Beberibe, Paracuru, Camocim e Jijoca de Jericoacoara, além aquelas que geralmente recebem um grande número de visitantes nesta época do ano, como Guaramiranga, serão contempladas com as ações educativas e fiscalizações. As fiscalizações também terão atenção especial para a faixa de litorânea, onde geralmente há maior concentração de pessoas no período carnavalesco.

Condutores que forem flagrados dirigindo sob influência de álcool ou substâncias psicoativas ou recusarem o teste do bafômetro serão punidos com o rigor da Lei Seca. O efetivo contará com 270 agentes de trânsito e transporte, além de 70 viaturas, 14 reboques e 60 etilômetros (aparelho que determina a concentração de bebida alcoólica, analisando o ar exalado dos pulmões de uma pessoa).



Leia mais Operação Carnaval: 7.730 agentes da Segurança Pública vão intensificar policiamento no Ceará

Veja a programação de Carnaval nos municípios de Serra e no Sertão do Ceará

Fiscalizações em rodovias estaduais do Ceará serão intensificadas no Carnaval

Ceará tem condições de chuvas no primeiro fim de semana de Pré-Carnaval Sobre o assunto Operação Carnaval: 7.730 agentes da Segurança Pública vão intensificar policiamento no Ceará

Veja a programação de Carnaval nos municípios de Serra e no Sertão do Ceará

Fiscalizações em rodovias estaduais do Ceará serão intensificadas no Carnaval

Ceará tem condições de chuvas no primeiro fim de semana de Pré-Carnaval

Avenida Domingos Olímpio e outras vias terão bloqueio de trânsito

A avenida Domingos Olímpio e outras vias de Fortaleza terão bloqueios durante o Carnaval 2024 para garantir uma circulação mais simples e fluida entre os foliões. Além dos bloqueios, outras ações serão realizadas nos setores da saúde, segurança, limpeza, ordenamento e fiscalização. As operações começam neste sábado, 10, e prosseguem até a terça-feira, 13.

A Capital tem oito polos com programações para o período festivo: Domingos Olímpio, Aterrinho da Praia de Iracema, Mercado dos Pinhões, Mocinha, Passeio Público, Parque Rachel de Queiroz, Benfica e Mercado Aerolândia.

Leia mais Carnaval 2024: veja a programação de retiros religiosos em Fortaleza

Beco da Poeira é principal polo de desmanche de celulares em Fortaleza, aponta PC-CE

Carnaval: saias de tule, fantasias infantis e confetes são os itens mais procurados no Centro de Fortaleza Sobre o assunto Carnaval 2024: veja a programação de retiros religiosos em Fortaleza

Beco da Poeira é principal polo de desmanche de celulares em Fortaleza, aponta PC-CE

Carnaval: saias de tule, fantasias infantis e confetes são os itens mais procurados no Centro de Fortaleza

“O principal [polo] é o da Domingos Olímpio. Então, nós teremos operação de bloqueio começando às 14 horas, entre a Avenida Universidade e a av. Aguanambi, justamente para trazer segurança para os foliões que vão estar lá participando”, destaca Wellington Cartaxo, chefe do Núcleo de Operação e Fiscalização da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC).

Esquema de trânsito

A operação contará com um efetivo de 200 agentes e orientadores de tráfego AMC por dia. O órgão, além disso, vai efetuar bloqueios provisórios para garantir que a circulação do público ocorra com mais fluidez e agilidade.

Domingos Olímpio

Durante os dias de festa, a av. Domingos Olímpio, onde ocorre o tradicional desfile de Maracatu, ficará interditada a partir das 14 horas, entre as avenidas Universidade e Aguanambi. O bloqueio se estenderá às vias que dão acesso ao trecho: Antônio Pompeu e Joaquim Magalhães. A ação se encerra por volta de 1 hora da manhã.

Aterrinho da Praia de Iracema e Mocinha

O polo do Aterrinho terá uma operação em conjunto com o polo da Mocinha. Será restrito estacionar na rua João Cordeiro, entre as ruas Historiador Raimundo Girão e Beira-Mar, a partir das 7 horas.

No Aterrinho, estarão fechadas a av. Beira-Mar, entre as ruas Ildefonso Albano e Arariús, além da rua João Cordeiro, entre a av. Historiador Raimundo Girão e a Beira-Mar. A ação começa às 13 horas e se encerra à 1 hora do dia seguinte.

O acesso para moradores e hóspedes dos hotéis localizados nos trechos bloqueados será garantido. A Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) aconselha que os moradores tenham um comprovante de endereço para mostrar aos agentes nos postos de bloqueio. Veículos com pessoas com deficiência também terão acesso permitido para desembarque.

Já na mocinha, estarão fechados os seguintes cruzamentos: rua João Cordeiro com rua Tenente Benévolo; rua Alfredo Prudente com rua Tenente Benévolo; rua Deputado Moreira da Rocha com rua Padre Pita; e rua Pe. Climério com rua Antônio Augusto. Os bloqueios seguem o mesmo horário: das 13 à 1 hora.

Mercado dos Pinhões

O entorno do Mercado dos Pinhões, localizado na Praça Visconde de Pelotas, tem previsão de bloqueio durante os dias de festa, das 12 às 23 horas.

Equipes da AMC estarão nos cruzamentos da rua Visconde de Pelotas com rua Gonçalves Ledo, rua Gonçalves Ledo com rua Tenente Benévolo e rua Nogueira Acioli com rua Pereira Filgueiras. A restrição de estacionamento nos trechos terá início às 8 horas da manhã.

Benfica

No Benfica, a Praça da Gentilândia ficará interditada a partir das 10 horas na rua Waldery Uchoa com a Av. 13 de Maio e nas ruas Paulino Nogueira com Marechal Deodoro, Paulino Nogueira com Santo Antônio e João Gentil com Paulino Nogueira. Agentes e orientadores de tráfego estarão na região até às 22h horas de cada dia.

Outros polos

“A gente vai atuar nos demais polos com viaturas circulando e trazendo mais segurança para todos os foliões. Lembrando que ocorrências poderão ser solicitadas através do número 190”, destaca Wellington.

“Vamos estar reforçando a fiscalização através das cameras de viomonitoramento com intuito de monitorar e dar mais fluidez ao trânsito”, adiciona.



Esquema de transporte

Para atender à demanda dos foliões, serão disponibilizados 42 veículos para atender os pólos do Aterrinho da Praia de Iracema e Domingos Olímpio. Durante o domingo, 11, será cobrada a tarifa social no valor de R$ 3,90 (inteira) e R$ 1,50 (meia).

Quase 200 linhas percorrem o entorno dos oito polos. 20 no Aterrinho, sete no Mercado dos Pinhões, 12 na Mocinha, 11 no Passeio Público, oito no Parque Rachel de Queiroz, 26 no Benfica, 22 no Mercado da Aerolândia e 80 na av. Domingos Olímpio.

Esquema de Saúde

Durante o período festivo, serão disponibilizados quatro Postos Médicos Avançados (PMA), com 42 profissionais. Um estará no Aterrinho da Praia de Iracema, um no polo do Mercado dos Pinhões, um na av. Domingos Olímpio e outro no Benfica. Os demais polos contarão com apoio de unidade móvel de atendimento (ambulância).