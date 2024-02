O Carnaval de 2024 no Ceará teve o menor número de homicídios em 14 anos. Das 18 horas de sexta-feira, 9, até às 5h59min de quarta-feira, 14, ocorreram 31 assassinatos no Estado. Os dados foram divulgados na tarde desta quarta pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) durante a coletiva.



O dia mais violento foi a segunda-feira, 12, quando 11 homicídios foram registrados. Todos os outros dias, porém, tiveram menos assassinatos que a média diária registrada no Estado em janeiro, quando nove pessoas foram assassinadas em média por dia. Sábado, 10, registrou seis homicídios; domingo, 11, registrou oito; e terça-feira, 13, registrou um homicídio. Ainda ocorreram quatro homicídios na sexta, 9, após as 18 horas e um homicídio na quarta-feira, 14, até às 0h59min. Entre as 31 vítimas de homicídio, uma era mulher.



Outros indicadores criminais também apresentaram redução. Foram 234 Crimes Violentos contra o Patrimônio (CVPs) registrados no Carnaval deste ano, o menor número de roubos desde o início da série histórica, em 2009. Em 2023, haviam sido registrados 504 CVPs, o que representa uma queda de 53,57% nesse tipo de crime.



Os furtos diminuíram na comparação com o carnaval do ano passado, mas tiveram um aumento em relação a 2022. Neste ano, foram registrados 532 furtos, enquanto no ano passado, haviam sido 946 — em 2023, haviam sido 473 ocorrências.



Os registros de crimes sexuais também diminuíram. Foram 12 casos, 43% a menos do que o registrado em 2023. Outro dado positivo em relação à violência contra mulher foi a redução em 14% no número de exames periciais em casos de violência de doméstica. Além disso, não houve nenhum registro de importunação sexual durante o Carnaval no Ceará.



Nas estradas estaduais, ocorreram seis mortes em acidentes de trânsito. Em 2023, haviam sido cinco mortes. Também foram registradas 39 pessoas feridas e um total de 48 acidentes. Quinze pessoas foram presas por desrespeitar a Lei Seca.



Em relação às ocorrências atendidas pelo Corpo de Bombeiros, não houve nenhuma morte por afogamento em áreas atendidas por salva-vidas. Houve duas mortes por afogamento no Estado no Carnaval, mas em áreas que não tinham salva-vidas. Cinquenta e oito pessoas que se afogaram foram salvas pelo Corpo de Bombeiros, que ainda atuaram em 11 casos de crianças que se perderam dos pais e foram devolvidas a eles. Ao todo, 18.188 ações de prevenção aquática foram realizadas.



“Nós atuamos muito na área preventiva, colocamos placas de sinalização nas praias, trabalhamos com drones para interação com os banhistas, entrega de pulseiras de identificação, além dos bombeiros militares trabalhando no salvamento”, afirmou o coronel Cláudio Barreto, comandante-geral da corporação.



O secretário Samuel Elânio afirmou que os resultados positivos se devem ao trabalho dos agentes de segurança que atuaram durante as festividades. Ao todo, 7.730 agentes de segurança foram empregados na operação Carnaval 2024, entre policiais militares, civis, bombeiros e profissionais da Perícia Forense.



"Cada um dentro da sua atribuição, dentro da sua competência, da sua técnica, mostrando que o trabalho feito com seriedade, feito com pessoas competentes, sem amadorismo resulta em bom resultado”, disse Elânio.