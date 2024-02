Católicos iniciam tempo da Quaresma e abrem Campanha da Fraternidade

Foto: JÚLIO CAESAR IGREJA Católica usa tom de roxo nas celebrações neste período

Depois de dias de bloquinhos com cores vibrantes, confetes e a euforia do Carnaval, os tons de roxo e o silêncio ganham espaço com a celebração da Quarta-Feira de Cinza, marcando o início do tempo da Quaresma que, para os católicos, é período de jejum, oração de reconciliação em preparação para a paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo.

A celebração traz a reflexão da passagem bíblica do livro do Gênesis, “Pois tu és pó e ao pó voltarás”, afirmação dita a Adão e Eva quando o fruto proibido foi provado.

Em artigo publicado pelo arcebispo emérito de Maringá, dom Anuar Battisti, para a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), ele diz que a celebração é carregada de simbolismo e rica em significado bíblico. “É um convite para a reflexão, o arrependimento e a renovação espiritual. Ao mergulharmos nas Escrituras Sagradas, podemos compreender mais profundamente a liturgia da Quarta-feira de Cinzas e como ela nos orienta em nossa jornada espiritual”, aponta.

Ao receber as cinzas — feitas a partir dos ramos usados no Domingo de Ramos do ano anterior — na fronte, o presidente da celebração profere a frase “convertei-vos e crede no evangelho”, como um convite a viver por uma vida sem pecado.

“As cinzas simbolizam nossa mortalidade e a necessidade de humildade diante de Deus. Esse gesto não apenas nos relembra da brevidade da vida terrena, mas também nos convida a reconhecer nossa dependência do Criador”, diz o arcebispo no artigo.

“A liturgia da Quarta-feira de Cinzas muitas vezes inclui a leitura do profeta Joel (Joel 2,12-18), que convoca o povo à penitência e à conversão. O profeta destaca a importância de rasgar os corações, não apenas as vestes, enfatizando a necessidade de uma mudança interior genuína”, destaca

O arcebispo pontua ainda que a mensagem do profeta ressoa como um chamado atemporal à reconciliação com Deus, uma chamada que ecoa ao longo da Quaresma.

"A liturgia da Quarta-feira de Cinzas é profundamente enraizada na tradição bíblica, conectando-nos à narrativa da criação, ao apelo à conversão dos profetas e aos ensinamentos diretos de Jesus”, complementa.

Ele completa seu artigo explicando que ao iniciar a Quaresma — os quarenta dias de quaresma simbolizam o período que Cristo passou no deserto em jejum e orando para que a sua missão fosse iniciada — com as cinzas, os cristãos são convidados a fazer uma reflexão sobre fragilidade, abraçar a penitência, buscar a misericórdia divina e cultivar uma espiritualidade autêntica.



Campanha da Fraternidade 2024 também inicia suas atividades na Quarta-Feira de Cinzas

Além da Quaresma, a Quarta-Feira de Cinzas dá início aos trabalhos da Campanha da Fraternidade (CF) realizada anualmente pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB). Este ano trabalha o tema “Fraternidade e Amizade Social” e o como lema, traz um versículo do evangelho de Mateus, “Vós sois todos irmãos e irmãs”.

A temática foi tirada da Carta Encíclica Fratelli Tutti (todos irmãos) escrita pelo papa Francisco em 2020, e “traz consigo “o convite a um amor que ultrapassa as barreiras da geografia e do espaço” (Fratelli tutti, n.1), nos interpela à comunhão e solidariedade, mostrando que a conversão passa pela experiência da humildade da aceitação do outro e da alegria do encontro que vem da ressurreição”, conforme o texto-base da CF 2024.

Um artigo publicado pelo bispo auxiliar de Belém, no Pará, dom Antonio de Assis Ribeiro, no portal da CNBB, o objetivo da ação deste ano é despertar sobre o valor da beleza da Fraternidade humana, promovendo e fortalecendo a experiência Social.

“Esse objetivo nos desafia a superar a cultura da indiferença para com os outros, que nos torna como que portadores do mal da cegueira, da insensibilidade nos proporcionando uma atitude de descaso diante das necessidades alheias”, disse o administrador diocesano.



As atividades se estendem até o Domingo de Ramos, no dia 24 de março, quando acontece a Coleta da Solidariedade, mas a campanha segue em atuação durante todo o ano litúrgico.

