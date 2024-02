Chuvas em Fortaleza acendem alerta para árvores com risco de queda e próximas a fios

Foto: Samuel Setubal Àrvores com risco de queda são perido para edificações e pessoas. Na foto, àrvore na rua Barão do Rio Branco

No inverno cearense, entre os meses de fevereiro e maio, o risco de queda de árvores tende a aumentar. Isso pode representar perigo para edificações, pedestres e veículos. A poda preventiva de árvores é essencial para evitar desastres e pode ser solicitada à Secretaria Regional dos bairros. A Autarquia de Urbanismo e Paisagismo de Fortaleza (Urbfor) realiza os serviços nos espaços públicos.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, alguns dos fatores que indicam o risco para a queda de árvores são buracos no caule, inclinação acentuada do eixo normal, presença de parasitas, raízes expostas e condições de solo desfavoráveis.

O período chuvoso, associado aos ventos fortes, também aumenta esse risco. Nessas ocasiões, as folhas e as copas das árvores tendem a acumular água, deixando as árvores mais pesadas e mais propensas a serem desestabilizadas. Além disso, podas realizadas sem acompanhamento técnico alteram a distribuição uniforme do peso dos galhos, afetando o equilíbrio de sustentação dessa árvore.

Percorrendo as ruas da Capital, é possível encontrar árvores em situação de risco. Na rua Deputado Moreira da Rocha, na esquina com a rua Barão de Aracati,, próximo ao número 389, uma árvore na calçada altera o trajeto de quem por lá passa de veículo.

Com uma inclinação aproximada de 45° para a rua, os condutores que seguem no sentido Aldeota necessitam desviar para a direita para não se chocarem com o tronco. Nem todos os motoristas conseguem fazer a manobra de desvio a tempo.

De acordo com José Roberto, que há 12 anos trabalha como zelador no prédio bem ao lado da árvore inclinada, somente no ano passado cerca de quatro caminhões se chocaram contra a árvore.

“Geralmente são aqueles caminhões baú, que mesmo tentando desviar ainda batem. O último que teve bateu com tanta força que ficou parecendo um 'maracujá'. O barulho também foi muito alto. A maioria dos pessoal de carro que passa por aqui é com medo ”, disse o funcionário.

Além disso, a árvore tem galhos grandes e alcança os fios elétricos do outro lado da rua. “Quando o vento está muito forte, eles mexem nos fios. Às vezes, quando está chovendo, dá até curtos-circuitos”, disse Roberto.

Com o trânsito intenso na via e o risco de queda de uma árvore fragilizada, o zelador tem receio de que a situação seja resolvida somente após “acontecer alguma morte".

Àrvores com risco de queda são perido para edificações e pessoas. Na foto, rua Carvalho Júnior Crédito: Yuri Allen/Especial para O Povo Àrvores com risco de queda são perido para edificações e pessoas. Na foto, av. Duque de Caxias Crédito: Yuri Allen/Especial para O Povo Àrvores com risco de queda são perido para edificações e pessoas. Na foto, av. Duque de Caxias Crédito: Yuri Allen/Especial para O Povo FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL 23-01-2024: Fotos: Árvores perigosas que estão ameaçadas de cair. (Foto: Yuri Allen/Especial para O Povo) Crédito: Yuri Allen/Especial para O Povo Àrvores com risco de queda são perido para edificações e pessoas. Na foto, rua Dep. Moreira da Rocha Crédito: Samuel Setubal Àrvores com risco de queda são perido para edificações e pessoas. Na foto, rua Barão do Rio Branco Crédito: Samuel Setubal Àrvores com risco de queda são perido para edificações e pessoas. Na foto, àrvore na rua Barão do Rio Branco Crédito: Samuel Setubal UMA PLACA de perigo foi colocada numa árvores na rua Barão do Rio Branco Crédito: Samuel Setubal Àrvores com risco de queda são perido para edificações e pessoas. Na foto, rua Dep. Moreira da Rocha Crédito: Samuel Setubal Àrvores com risco de queda são perido para edificações e pessoas. Na foto, rua Barão do Rio Branco Crédito: Samuel Setubal

Na rua Barão do Rio Branco, na altura do número 2.955, no bairro de Fátima, uma árvore na calçada de uma casa tem uma placa com os dizeres: “Perigo! Risco de queda de árvore. Não estacione”.

O tronco retorcido da árvore ou o alerta não são suficientes para afastar alguns motoristas que, mesmo assim, estacionam os veículos no lugar para aproveitarem a sombra. Outros, como o motorista de aplicativo Bergue Dias, 45, preferem não arriscar a sorte.

“Parei aqui para esperar a próxima corrida, mas quando consegui estacionar e vi a placa, já quis sair logo. Se tem placa, aqui é perigoso até para quem está passando”, comenta o motorista.

“É uma antiga e que poderia ter uma avaliação, justamente para que no futuro não precise derrubar ela completamente, deixando a cidade mais quente, ou que ela caia sozinha, o que é um risco”, opinou o motorista.

Uma árvore antiga, grande e de folhagem densa também é vista por quem faz o trajeto da av. Almirante Henrique Sabóia e passa pela esquina da rua Carvalho Júnior. No local, na altura do bairro São João do Tauape, os galhos cresceram até ficaram apoiados nos fios.Caminhões com baús mais altos, constantes na via de intenso fluxo, ainda batem nas folhagens. Alguns galhos quebraram e estão pendentes para o lado da rua. Assim, os motociclistas que adentram a Carvalho Júnior têm que desviar dos galhos mais baixos.

Na av. Duque de Caxias, no Centro, ao menos cinco árvores se chocam com a fiação elétrica. Duas em especial, localizadas nas proximidades do Santuário Sagrado Coração de Jesus, estão em situação alarmante. O comerciante Francisco José, 74, que é dono de banca de variedades instalada próximo ao local, relembrou de caso recente em que a queda de um galho danificou fios.

“A galhada caiu aqui na parede onde minha banca fica, o impacto foi grande que arrancou até a tinta. Teve um estrondo pela quebra do fio e demorou demais para voltar a energia. Ainda bem que foi pela noite e não caiu em cima de um carro ou uma pessoa”, contou.

O episódio relatado por Francisco aconteceu no dia 7 de janeiro. Na ocasião, após o impacto, foram observadas oscilações de energia e, por fim, houve a queda total da distribuição elétrica em casas e prédios do Centro. À noite, a Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) informou que uma árvore derrubou um poste, além de prejudicar o funcionamento de outros dois. Bombeiros foram acionados para auxiliar na remoção da árvore.

Francisco, que trabalha como vendedor na região desde 1963, explicou que a queda de galhos mais fracos, mas de tamanho considerável, são comuns no local.

“Como eu estou sempre aqui, às vezes vejo alguns funcionários da Prefeitura fazendo vistorias e, quando eu digo que aqui as árvores estão ‘inharde’ (prestes a cair), eles dizem que elas estão em análise. Mas, nesse período, é capaz de acontecer uma tragédia,”.

Prevenção

Na Capital, a poda para manutenção, limpeza, tratamento de parasitas e desobstrução de sinalização de trânsito é um serviço realizado pela Autarquia de Urbanismo e Paisagismo de Fortaleza (Urbfor) e é solicitada à Secretaria Regional do bairro. Já em instituições privadas, o cuidado e a eventual remoção das plantas é de responsabilidade do local.

Em casos de risco iminente de desabamento de árvores nas instituições privadas, o Corpo de Bombeiros pode ser acionado para análise e remoção do vegetal pelo número 193. Em todo o Ceará, 1.415 ocorrências com árvores em situação de perigo foram atendidas pelo Corpo de Bombeiros em todo o ano de 2023.

Prefeitura diz que fez vistorias técnicas

Sobre os endereços apontados pelo O POVO, a Autarquia informou que fez vistoria técnica nas árvores localizadas na rua Deputado Moreira da Rocha, nº 389; na av. Duque de Caxias; e na esquina da av. Almirante Henrique Sabóia com a rua Carvalho Júnior.

“Na rua Deputado Moreira da Rocha, como parte dos galhos estão presos à fiação elétrica, a Autarquia já acionou a Enel para que seja feito o desligamento da rede durante a execução dos serviços de supressão das duas árvores. A ação será incluída na programação da Autarquia”, explicou a Autarquia, em nota.

Segundo a equipe, o laudo técnico da vistoria orientou a execução de serviços de poda na av. Duque de Caxias e no cruzamento da av. Almirante Henrique Sabóia com a rua Carvalho Júnior. Os serviços devem ser incluídos na programação.

Já em relação à árvore localizada na rua Barão do Rio Branco, nº 2955, a UrbFor declarou que fará “vistoria técnica no local ainda nesta semana para levantar os serviços necessários”.

Segundo a UrbFor, as podas preventivas e por demanda acontecem durante todo o ano, em todos os bairros. Durante o ano de 2023, cerca de 21.018 ações de poda nos bairros das 12 Regionais de Fortaleza foram realizadas.

Quando questionada sobre o quantitativo de árvores a serem podadas nos próximos meses, a Autarquia informou apenas que “a quantidade de ações diárias variam, a depender do tipo de serviço e do porte das árvores”.

A solicitação dos serviços de poda devem ser solicitados por meio do telefone 156 ou de forma presencial nas Centrais de Acolhimento das Regionais, que funcionam de segunda a sexta, das 8 às 17 horas.

De acordo com a Autarquia, os serviços de poda são orientados por equipes compostas por engenheiros agrônomos, que vão até o local público para avaliar as condições da planta.

“As podas são feitas de acordo com a necessidade da planta, seja para correção, manutenção, limpeza, tratamento de parasitas ou para desobstrução de semáforos, placas de trânsito e iluminação pública. Podas irregulares podem tirar o balanceamento da árvore e oferecer risco de queda”, explicou a UrbFor.

REGIONAL 1

Rua Jangada, 740 - Barra do Ceará

REGIONAL 2

Rua Tavares Coutinho, 2225 - Varjota

REGIONAL 3

Avenida Jovita Feitosa, 3090 - Parquelândia

REGIONAL 4

Rua José Felício de Souza, 2600 - Vila União

REGIONAL 5

Avenida Oscar Araripe, 1030 - Bom Jardim

REGIONAL 6

Rua Padre Pedro Alencar, 789 - Messejana

REGIONAL 7

Rua Atilano de Moura, 420 - Guararapes

REGIONAL 8

Rua H, 313 - Parque Dois Irmãos

REGIONAL 9

Av. Jornalista Thomaz Coelho, 1650 - Barroso

REGIONAL 10

Avenida Augusto dos Anjos, 2466 - Bonsucesso

REGIONAL 11

Avenida Jovita Feitosa, 1264 - Parquelândia

REGIONAL 12

Rua 24 de Maio, 1255 - Centro