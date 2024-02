Cratera Linha Leste: reunião hoje definirá retorno de moradores

Foto: Samuel Setubal DEZ CASAS FORAM interditadas no Moura Brasil após chuvas

Os moradores das dez casas atingidas pela cratera que se abriu durante escavação da obra da Linha Leste do Metrô de Fortaleza, no bairro Moura Brasil, já podem voltar para casa. A informação é da Secretaria de Infraestrutura do Ceará (Seinfra), responsável pela obra. Mas o retorno só deverá ser definido após uma reunião entre Defesa Civil e a Seinfra na manhã de hoje. Buracos no chão e rachaduras já são comuns nas residências do entorno.

Após a cratera ser aberta no sábado, 10, Defesa Civil, Seinfra e o Consórcio FTS (que executa a Linha Leste) produziram laudo e relatório técnico que teriam indicação das causas da ocorrência e dariam mais análises sobre a segurança do retorno dos moradores. Questionadas, as pastas afirmaram não poder divulgar essas informações.

Quem não foi abrigado nos dois hotéis disponibilizados pela Seinfra, no Centro de Fortaleza, segue na rua Adarias Lima, contando o que aconteceu sábado e também nos 10 anos, tempo em que a Linha Leste teve suas obras iniciadas. As intervenções foram retomadas em novembro do ano passado após a gestão anterior da Seinfra recomendar quebra de contrato e nova licitação. Entretanto, Elmano de Freitas (PT) decidiu negociar com o Consórcio FTS e destacou que, caso haja descumprimento do acordo, "será multa e rescisão”.

Após o susto de sábado, quem não foi deslocado para uma hospedagem emergencial e teve que permanecer nas vizinhanças da cratera continua com medo. Esse é o caso da dona de casa Maria do Carmo, 66, que há mais de 40 anos mora em uma casa na rua Adarias Lima. Ela conta que no último fim de semana, quando caía forte chuva em Fortaleza, ouviu vizinhos gritando. “Eu pensei que fosse outra coisa, algo pior. A moça que mora bem em frente ao buraco ficou desesperada”, ela comenta.



A moradora, no entanto, explica que o receio de um desabamento já é um sentimento antigo de quem vive na região. Segundo ela, desde o início da construção da Linha Leste do Metrô de Fortaleza, as residências ao redor das intervenções têm sofrido os impactos dos trabalhos de escavação.

“Isso já é antigo. As paredes da minha casa mesmo vivem cheias de rachaduras. Acho que é de eles escavarem e o chão fica fofo”, comenta Maria. A moradora conta que, em janeiro de 2020, também em meio a uma imensa chuva, precisou sair da própria residência em decorrência do risco de desabamento.

“Eles nos pagaram o dinheiro para o aluguel e eu aluguei uma casa perto daqui, mas segura. Passei mais de um ano lá, depois todo mundo voltou. Duas paredes da minha casa racharam, eles arrumaram. Mas foi uma coisa muito por cima e já está ruim de novo”, diz a Maria do Carmo

Luiz Carlos, 44, conta que também teve que desocupar sua casa em caráter emergencial em 2020, devido a instabilidades no terreno e risco de desabamento. “Foi de madrugada, debaixo de chuva. Eles nos orientaram a ir para hotel, pousada ou alugar alguma casa. Lembro que na época queriam pagar 500 reais, mas pressionamos e eles pagaram R$ 1.000. Passamos um ano e três meses fora”, lembra. Ele conta que quatro restaurações já foram realizadas em sua casa, mas as rachaduras continuam a aparecer.

Em uma viela por trás da rua Adarias Lima, no andar térreo de um duplex, vive a manicure Keuvia Braga, 24. A jovem sempre morou no Moura Brasil, mas se mudou para a residência há 7 meses em busca de um local maior para trabalhar e viver com o marido, o filho de 2 anos e um cachorrinho. A casa, porém, está com o chão de cerâmica afundado e muitas rachaduras.

“Aqui em casa é alto e Deus me livre desabar em cima da gente. Nós falamos (sobre um possível desabamento) para os funcionários que trabalham na obra e eles fazem é rir da gente. Eu ganhei muito cliente aqui, por ser maior, e não queria sair. Pessoal pensa que é só na frente (rua Adarias Lima) que tem problema, mas aqui também".

Questionada sobre as rachaduras e problemas existentes há anos por causa da obra, a Seinfra apenas afirmou que são feitas vistorias rotineiras nas residências com o objetivo de sanar problemas. (Colaborou Lara Vieira)