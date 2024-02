Moradores pedem ajustes em obras do Espigão do Titanzinho

Foto: Samuel Setubal OBRAS do Espigão do Titanzinho revitalizará a orla local

As obras do espigão do Titanzinho, no Cais do Porto, em Fortaleza, devem ser concluídas e entregues no segundo semestre deste ano. As obras começaram em janeiro passado pela Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinf) após a Regional 2 apresentar o projeto aos moradores. O público que atua economicamente no local, por meio das escolinhas de surf e parte comercial, pedem reajustes no projeto para não afetar as atividades já realizadas na região.

Atualmente, cerca de oito quiosques atuam no “paredão” do espigão do Titanzinho, como é conhecido na localidade, situado na avenida Leite Barbosa. A via dá início ao espigão e também está incluída no projeto de revitalização por meio de obras de urbanização da avenida. As atividades acontecem no trecho compreendido entre a rua Brizamar e a avenida Ponta Mar.

Entre as reivindicações, os atuantes solicitam que não sejam remanejados para outros pontos após as obras; mudanças no tamanho dos novos quiosques que serão instalados no local e que adaptações no "paredão" para o comércio não-atuante em quiosques continuarem com as atividades no trecho sejam feitas. Outra preocupação é onde eles devem ficar enquanto acontecem as obras.

O projeto apresentado pela Seinf prevê a construção de oito quiosques, com espaços para dois pontos comerciais cada, com guarda-corpo, terraço e vista para o mar. Diante do projeto, os comerciantes contestam o tamanho dos novos quiosques em virtude dos equipamentos de surf, que possuem algumas pranchas com tamanhos maiores e que não cabem nas estruturas propostas no projeto.

De acordo com o presidente da Zona Especial de Interesse Social (Zeis) do Serviluz, Janderglind Ferreira, o projeto só foi dialogado com os moradores após as lideranças procurarem a Secretaria Executiva Regional 2 (SER 2) em agosto passado. “Começou um diálogo e foi aceitando mudanças [...] O primeiro projeto era só revitalizar o paredão e derrubar todos os quiosques”, disse

O comerciante Chila Silva, 72, espera que a Regional consiga ajustar o comércio no paredão. O comerciante não está incluso para receber um dos oito quiosques, mas atua há 45 anos no espigão do Titanzinho com venda de comida e bebida ao lado dos quiosques das escolinhas de surf. “Eu não quero quiosque, só o espaço para colocar as minhas cadeiras”, disse.

O vendedor de peixe Barton Gaspar, 66, comenta ser a favor da obra, no entanto, deseja que os atuais comerciantes continuem nos locais. “O primeiro a chegar nesse local foi eu. Eles querem me tirar daqui para remover para outro canto, que não é legal. Acredito que todo mundo nos seus cantos, não tem problema”, comenta o comerciante que atua há 15 anos no espigão.

De acordo com o Secretário da Regional 2, Rennys Frota, foram feitas seis reuniões com os moradores do Titanzinho para falar sobre o projeto. Uma das atividades econômicas que sofrerão mudanças é o comércio de peixe, visto pela preocupação das atividades sanitárias. Eles devem ser remanejados para pontos destinados especificamente para o trabalho com alimento, localizado a 50 metros do paredão, na avenida Ponta Mar.

“Que a gente possa ter um galpão de manejo de pescados, com características sanitárias adequadas para sair da informalidade. Também foram feitas algumas alterações onde o pessoal pediu o “pé direito” por conta do tamanho dos pranchões, colocação de vitrines na frente porque eles precisam ter uma visão melhor do mar. Isso tudo a Seinf trouxe para a prancheta para mais uma vez reestruturar o projeto”, disse Rennys.

Ainda segundo o secretário, as demais atividades, assim como os comerciantes que colocam as cadeiras e mesas no calçadão, vão continuar com as atividades, além dos atuais donos dos quiosques de surf. Rennys também informou que os comerciantes dos atuais quiosques do espigão serão realocados temporariamente para boxes próximos ao paredão. “A gente vem estruturando a cada passo o projeto com a comunidade”, garante.

Atualmente, as obras do espigão estão concentradas na execução dos serviços de terraplanagem para a construção do piso do espigão, que receberá pavimentação com piso intertravado, totalizando 700 metros de intervenções. Serão também criados novos acessos com escadas para os pescadores que trabalham na comunidade.

Secretário diz que projeto sofrerá ajustes

Conforme o titular da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinf), Samuel Dias, a principal mudança na obra é a instalação de uma área Surf Point para dar mais infraestrutura para as escolinhas de surf. Ainda segundo Dias, o projeto não será feito por etapas e que ele será entregue todo junto e atualizou o andamento das obras. “Hoje, o que está mais adiantado é a parte de nivelamento do espigão”, informa.

A avenida Leite Barbosa, segundo Samuel, será o próximo ponto que receberão as ações. O titular da Seinf reiterou que haverá ajustes a partir dos pedidos dos moradores, principalmente em relação a ajustes do tamanho dos quiosques. “Os ajustes finos do projeto estão acontecendo durante as reuniões”, disse.

De acordo com a Seinf, entre as melhorias no local estão a troca do antigo pavimento de asfalto por nova pavimentação em piso intertravado, calçadas padronizadas e acessíveis, instalação de paraciclos e mobiliários urbanos, como bancos, lixeiras e jardineiras, que serão integrados ao projeto urbanístico da praia.

Após a conclusão das intervenções, a Secretaria Executiva da Regional 2 vai realizar a regularização dos comerciantes da área, com o ordenamento, concessão das permissões para uso do espaço público, além de cursos e capacitações de boas práticas.

As obras de urbanização do espigão e da Av. Leite Barbosa, no Cais do Porto, contam com investimento de R$ 3,9 milhões. Apesar das obras já serem iniciadas em janeiro, o anúncio das atividades ocorreu apenas no dia 2 de fevereiro passado, pelo prefeito José Sarto (PDT), durante a apresentação do programa “Vida Nova”.

Lideranças afirmam que projeto teve pouca participação da comunidade

Algumas lideranças do Titanzinho, principalmente da Associação dos Moradores da região, afirmaram que a construção do projeto teve pouca participação da comunidade e desaprova a reforma do espigão.

Um dos integrantes da Associação dos Moradores do Titanzinho Pedro Fernades, informou que o projeto foi apresentado de forma superficial.

“O projeto foi realizado sem a participação da comunidade e a gente está com medo que as reivindicações que a gente fez não sejam atendidas. São coisas óbvias, como o projeto ser construído com a comunidade nos mínimos detalhes. [...] Outra demanda é que os quiosques venham ser respeitados nas particularidades das suas atividades”, pontua.

A Associação de Moradores do Titanzinho emitiu uma nota de repúdio à Prefeitura de Fortaleza na quarta-feira, 7, informando que não aceita a reforma do paredão. “Todos os projetos que estão sendo realizados no Serviluz/Titanzinho/Estiva não estão passando pelo conselho da Zeis, não são construídos com a comunidade e são realizados de forma impositiva pela prefeitura”, consta na nota.

O POVO procurou a Zeis do Cais do Porto na quarta-feira, 7, e na quinta-feira, 15, para saber sobre o diálogo com a prefeitura sobre o projeto, mas até o fechamento desta produção, a entidade não retornou.

Espigão do Poço da Draga está com 20% das obras concluídas

Além da construção do espigão do Titanzinho, foi ressaltado durante apresentação do programa “Vida Nova”, na sexta-feira, 2, as obras do espigão do Poço da Draga, na Praia de Iracema, em Fortaleza.

Atualmente, segundo a Seinf, às obras no espigão estão 20% concluídas. No local, as atividades se concentram na construção do calçadão que integra a comunidade do poço da Draga à orla da Praia de Iracema.

No Poço da Draga, será feita a urbanização do espigão com a construção de passeios, a criação de um mirante para o pôr-do-sol, além de uma plataforma para saltos no mar, atividade que virou tradição na comunidade.

Além do espigão do Poço da Draga, a gestão municipal atua na requalificação do espigão da Avenida João Cordeiro. As obras de urbanização dos dois espigões estão inseridas no projeto de requalificação e reforma da Praia de Iracema e devem ser entregues também no segundo semestre de 2024.

No espigão da avenida João Cordeiro, acontece a reforma de pisos e a retirada do guarda-corpo do equipamento, para permitir a criação de “arquibancadas” para acompanhar o pôr do sol e uma escadaria de acesso ao mar para os praticantes de mergulho que treinam no local.

A Seinf informou que a construção das escadarias e mirante devem ter início ainda no primeiro semestre deste ano.



Veja imagem do projeto do espigão do Titanzinho

Projeto do espigão do Titanzinho, no Cais do Porto, em Fortaleza Crédito: Divulgação/Seinf