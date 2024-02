Operação Carnaval PRF autua 40 pessoas com base na Lei Seca

Foto: Matheus Lino/PRF A operação deve duração de seis dias

Durante a Operação Carnaval da Polícia Rodoviária Federal (PRF), 40 pessoas foram autuadas com base na Lei Seca, sendo 37 motoristas por dirigir após consumir bebida alcoólica ou por recusa em fazer o teste do bafômetro, e três, foram presas por embriaguez ao volante ou por aparentes alterações na capacidade psicomotora causada pelo álcool.

A fiscalização ocorreu entre os dias 9 e 14 de fevereiro, com a passagem de 3.447 pessoas pela ação, que tinha o objetivo de manter a segurança viária com o foco na prevenção de acidentes, mortes e feridos no trânsito.

A operação flagrou ainda mais de 200 ultrapassagens indevidas e 97 motociclistas e passageiros sem o uso do capacete de segurança, além da prisão de 10 pessoas que cometeram outros crimes e foram levadas para a polícia judiciária.

Nos dias em que a operação se sucedeu, foram registrados 12 acidentes nas rodovias federais — com 3 mortos e 10 feridos — entre Fortaleza, Coreaú e Jati. Conforme divulgado pela PRF, o Carnaval deste ano teve os menores índices dos últimos cinco anos. Veja:





2020 2021 2022 2023 2024 Acidentes 31 30 21 32 12 Acidentes Graves 4 9 3 12 5 Feridos 43 34 23 39 10 Mortos 1 3 1 7 3

Comparando os números de 2023, os casos apresentaram uma queda de 62% no número de acidentes, saindo de 32 em 2023 para 12 em 2024. Além disso, o número de ocorrências graves apresentou uma diminuição de 58%, saindo de 12 para cinco. Os registros de feridos diminuíram em 74%, saindo de 39 para 10, e as mortes caíram 57%, saindo de sete para três, o que mostra a eficácia das medidas adotadas nas festas de Carnaval em 2024.

Esta é a última etapa das ações da operação Rodovida, que desde dezembro de 2023, mobiliza instituições municipais, estaduais e federais na intensificação da segurança viária no Brasil. Na Polícia Rodoviária Federal, o trabalho incluiu as operações de Natal, Ano Novo e Carnaval. No período em questão, os agentes da PRF intensificaram as ações educativas, preventivas e de fiscalização para conscientizar aos motoristas a necessidade de respeitar o código de trânsito.