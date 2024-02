Mutirão tem meta de realizar 9 mil cirurgias de catarata em Fortaleza

Foto: Prefeitura de Fortaleza O LANÇAMENTO do mutirão ocorreu no Hospital Doutor Fernandes Távora

O Plano Municipal de Redução de Filas Eletivas, anunciado ontem, 16, pela prefeitura de Fortaleza, terá R$ 17 milhões em recursos oriundos do Governo Federal. A ação pretende zerar a fila de cirurgias de catarata até dezembro de 2024, atendendo pessoas que aguardam o procedimento desde 2020. Serão 9.837 intervenções desta especialidade.

O plano também contemplará pacientes que precisam de cirurgias ortopédicas, ginecológicas e gerais. Ao todo, 12.754 procedimentos cirúrgicos foram pactuados com o Hospital Distrital Doutor Fernandes Távora, Zilda Arns Neumann (Hospital da Mulher), Instituto Doutor José Frota (IJF), Universitário Walter Cantídio (HUWC) e Maternidade-Escola Assis Chateaubriand (Meac).

Além de residentes de Fortaleza, serão incluídos pacientes dos municípios de Guaiúba, Maranguape, Caucaia, Paraipaba e São Luís do Curu, com atendimento pactuado pela Comissão Intergestores Bipartite do Estado do Ceará (CIB/CE). Desse grupo, são 426 cirurgias oftalmológicas e 40 ginecológicas e gerais.

“Com o aumento da longevidade, estatisticamente as doenças vão acontecendo, como diabetes, hipertensão. No Brasil, a maior fila de cirurgias eletivas é a de catarata”, afirma o prefeito José Sarto (PDT). Ele explica que novos pacientes também continuarão tendo acesso às cirurgias fora do mutirão.

Segundo o secretário municipal da Saúde, Galeno Taumaturgo, os pacientes que estão na fila serão contactados pela secretaria para realizar consultas e exames pré-operatórios. “Fizemos de uma maneira que está tudo englobado, o paciente faz os exames e a cirurgia já fica programada”, explica.

Prefeito José Sarto (PDT) e o secretário municipal da Saúde, Galeno Taumaturgo, estiveram no Hospital Doutor Fernandes Távora para lançar a iniciativa Crédito: Prefeitura de Fortaleza

Pacientes devem atualizar cadastros nos postos de saúde

Quem está na fila de cirurgias desde 2020 e será contemplado no mutirão deve procurar o posto de saúde mais próximo da residência para atualizar o cadastro. Informações como telefone e endereço atualizados são importantes para localizar o paciente, marcar consultas, exames e a cirurgia.

Os pacientes também podem acessar as confirmações de consultas e exames por meio do aplicativo Mais Saúde Fortaleza.

Recurso federal

Os recursos para a realização do mutirão são oriundos do Programa Nacional de Redução das Filas de Cirurgias Eletivas, Exames Complementares e Consultas Especializadas (PNRF). Instituído em fevereiro de 2023, o programa repassou R$ 600 milhões para estados e municípios acelerarem a realização de cirurgias eletivas. Em 2024, o PNRF terá o dobro da verba, com R$ 1,2 bilhão disponível.