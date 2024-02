Depois de dias de fogo e chuvas, trilhas do Cocó voltam a lotar

Foto: Samuel Setubal Apesar de danos às árvores, trilhas estão voltando à normalidade

Apesar de um início de manhã chuvoso, as trilhas do Parque do Cocó, em Fortaleza, concentraram um número considerável de visitantes ontem. Sem precisar enfrentar áreas alagadas — situação que ocorreu após chuva forte no sábado de Carnaval —, e livre das consequência do incêndio que afetou a área verde no mês passado, os visitantes puderam apreciar todo o trajeto de mais de três quilômetros sem grandes obstáculos.

O tempo úmido e abafado, no entanto, causou incômodo em quem escolheu o ponto para a prática esportiva. Esse foi o caso de Patrícia Arruda, 48, e Paulo Cesar Arruda, 61. Amantes de caminhada e corrida, o casal se divide entre o Cocó e as praias da Capital para a prática esportiva.

“Nós não viemos na semana passada por conta do alagamento e soubemos que aqui ficou fechado. Já hoje, como estava reaberto e a Patrícia pegou uma alergia, não quisemos nos arriscar a pegar sol forte. Viemos para cá aproveitar a brisa e a sombra”, explica o advogado Paulo Cesar.

Após completarem o trajeto, saindo pelo acesso ao Parque do Cocó localizado na avenida Padre Antônio Tomás e indo até a trilha da avenida Sebastião de Abreu, eles declaram que o local já está propício para passeios. “Não está alagado nem com áreas com muita lama. Ainda tem uns pontos mais escorregadios, mas é natural, é uma área de mangue”, conclui Paulo Cesar.

Realizando o trajeto da trilha, uma abundância de folhas e pequenos galhos adornavam o chão. A quantidade de troncos de árvores dispostos ao longo da trilha é notório. Pelo aspecto da madeira e proximidade do restante do tronco que ainda se mantém de pé, as árvores se quebraram recentemente.

Em janeiro deste ano, as trilhas do Cocó chegaram a ser fechadas em razão das operações de combate ao incêndio que atingiram a unidade de conservação (UC). Na época, além dos trajetos, a tirolesa também foi temporariamente desativada.

Aproximadamente um mês depois do incêndio, as trilhas foram reabertas no último sábado, 10, após um trabalho de limpeza e vistoria pela administração do espaço.

Contudo, no mesmo final de semana, ocorreu a segunda maior chuva dos últimos 50 anos na Capital. Foram registrados 135 mm das 7 horas da manhã de sábado, às 7 horas do domingo, 11, com máxima de 215 mm no posto de coleta do Pici.

De acordo com gestor do Parque do Cocó, Narciso Mota, apesar de oficialmente reabertas, as trilhas do local apresentaram diversos pontos de alagamento depois das chuvas, ficando intransitáveis. Desta forma, os dias seguintes foram dedicados à restauração dos locais debilitados.

“Passamos por essa situação de dificuldade com as fortes chuvas no sábado e domingo. Como foi Carnaval na sequência, precisamos ficar de quarta [14] até o começo da sexta-feira [16] para deixar as trilhas limpas, organizadas”, ressalta o gestor.

Narciso Mota detalha que, entre os trabalhos realizados nos trajetos, foram feitas a poda de algumas árvores. “Podamos algumas árvores que caíram sobre as trilhas. Nesse sábado e domingo [17 e 18], as trilhas já podem ser utilizadas pelas pessoas tranquilamente”, garante.

Além das trilhas do Cocó serem por si só uma programação a se fazer no Parque, o passeio de barco no local também é uma atividade muito apreciada durante os finais de semana.

Na manhã de domingo, quem aproveitou o passeio na embarcação foi Dayse Freitas. Na companhia do filho, ela resolveu apresentar o Parque do Cocó à mãe dela, Celene Freitas, que mora no município de Ipu.

“Gostamos muito do parque e, principalmente, do passeio de barco. Todo mundo que recebo na minha casa, família ou amigos, trazemos para conhecer o Cocó. Já é um passeio certo”, conta Dayse. Ela explica que, no último domingo, 11, chegou a se arriscar até as trilhas do parque, mas se deparou com os percursos interditados.

“Então, fizemos caminhada na outra entrada, onde se localiza o anfiteatro. Mas preferimos ficar pelas trilhas mesmo. Não consigo deixar de vir aqui e trazer meu filho, o Davi. É até muito bom para podermos ensinar nossa família a importância de cuidar do meio ambiente”, destaca Dayse.

SERVIÇO: Trilhas e passeio de barco no Parque do Cocó

As trilhas do parque estão abertas a visitação das 5h30min às 17h30min de terça-feira a domingo. Por orientação do Plano de Manejo do Cocó, os trajetos são fechados às segundas-feiras.

Para os interessados em explorar o rio Cocó com passeios variando de 10 minutos a 2 horas, é possível participar das excursões oferecidas no parque. Para realizar os passeios mais extensos, é necessário agendar com antecedência através do telefone (85) 98527 8216. Saiba mais pelos perfis no Instagram: @cocomeuxodo e @navegacao_coco