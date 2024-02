Dois suspeitos de matar soldado no Carlito Pamplona são presos

Foto: Reprodução/Redes Sociais PM foi morto em um estabelecimento comercial localizado na avenida Pasteur

Dois homens suspeitos de envolvimento no assassinato do soldado Bruno Lopes Marques foram presos na manhã deste domingo, 18, por força de mandado de prisão temporária. O caso ocorreu na segunda-feira, 12, no bairro Carlito Pamplona, em Fortaleza.

Durante a operação que cumpriu os mandados, dois adolescentes com armas e cerca de 800 munições foram apreendidos. Drogas também foram localizadas.

O POVO apurou que um dos suspeitos presos foi Francisco Aureliano Xavier de Oliveira. Além do homicídio, ele também é investigado por integrar uma organização criminosa. Francisco Aureliano ainda foi autuado em flagrante por tráfico de drogas.

“Equipes da 11ª e 4ª Delegacias do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), do Núcleo de Operações (NO) e Núcleo de Inteligência (NUIP) do DHPP e da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais da Polícia Civil do Estado do Ceará (Core) participaram da ofensiva, que contou com o apoio do Departamento de Inteligência da Polícia Civil (DIP) da PCCE”, informou em nota a Polícia Civil.



A corporação não informou a motivação do homicídio do soldado. Uma entrevista coletiva foi convocada para segunda-feira, 19, ocasião em que serão repassadas mais informações.



Bruno Lopes Marques foi morto na última segunda-feira, 12, enquanto estava de folga em um bar localizado na avenida Pasteur, no Carlito Pamplona.

Ele foi surpreendido por homens que estavam em carro. Os criminosos dispararam diversas vezes. O PM morreu no local do crime. Duas outras pessoas foram baleadas na ação, mas sobreviveram.