Lewandowski: hipótese é que fugitivos ainda estejam perto da prisão federal

Foto: Rafa Neddermeyer / Agência Brasil Ricardo Lewandowski, ministro da Justiça e da Segurana Pública

Ricardo Lewandowski, ministro da Justiça e Segurança Pública, concedeu uma coletiva ontem para falar sobre as buscas pelos dois presos que escaparam da penitenciária de segurança máxima em Mossoró (RN).

Na ocasião, o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) destacou que todos os esforços estão “concentrados na captura dos fugitivos” e que a hipótese é que homens ainda estejam perto do presídio.

De acordo com ministro, 500 policiais se dividem em turnos na operação de busca, sendo eles de instituições como a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal. Também participam da empreitada agentes do Ceará, do Rio Grande do Norte, da Paraíba e de Pernambuco.

Mossoró faz limite com Aracati, no Litoral Leste, sendo dois dos municípios na divisa entre Ceará e Rio Grande do Norte. O Estado enviou policiais militares e policiais penais para auxiliar as buscas.

“Trata-se de um trabalho complexo de busca de duas pessoas em uma área extensa. Começamos com 300 agentes e hoje estamos com 500 policiais. Nesse sentido, não estamos poupando esforços nem equipamentos, como helicópteros, drones, cães farejadores e equipamentos sofisticados”, destaca o ministro.

Lewandowski também frisou que “as possíveis falhas” que podem ter facilitado a fuga dos presos já estão corrigidas. Devido à ocorrência, as cinco unidades de segurança máxima do sistema penitenciário passam atualmente por serviços de reforço em sua proteção.

Na ocasião, o ministro também destacou que não é possível afirmar ou descartar se agentes penitenciários estiveram envolvidos na fuga dos presos.

“Enquanto as investigações não terminarem, seja a investigação no âmbito administrativo, seja a do âmbito policial, não podemos afirmar que houve conivência de quem quer que seja, mas claro que todas as hipóteses estão sendo investigadas”, frisou Lewandowski.

O ministro destacou ainda que a região possui amplas áreas de mata e inclusive cavernas, o que prejudica o uso de detectores de calor, por exemplo. “Soube agora e vi pelas fotos aéreas que é uma região que tem grutas, em que as pessoas podem eventualmente se esconder”.

"O terreno é difícil, as condições são desfavoráveis, teve uma enxurrada torrencial, que apagou rastros, portanto a questão de prazo e dias é algo que não podemos precisar”.

Rogério da Silva Mendonça e Deibson Cabral Nascimento foram os primeiros detentos a escapar de um presídio federal, considerado de segurança máxima. O sistema foi criado em 2006. A dupla fugiu na última quarta-feira, 14.