Chacina em Aracoiaba gera comoção e moradores prestam últimas homenagens às vítimas

Foto: Samuel Setubal CORTEJO com os corpos passou pela Igreja Matriz de Aracoiaba

O muncípio de Aracoiaba, no maciço de Baturité, estava com ruas e avenidas em silêncio na manhã desta segunda-feira, 19. Parte dos moradores se reuniram na praça da Igreja Matriz, em frente a Escola Municipal Pedro Guedes Alcoforado, para acompanhar o sepultamento e prestar as últimas homenagens às quatro vítimas da chacina registrada na noite do sábado, 17. No local, familiares, amigos e conhecidos das vítimas se consolavam diante da tragédia.

As marcas que o crime deixou no município estavam estampadas nos olhares, gestos, choros, abraços e palavras de consolo por todos os lados. Além dos amigos e familiares, os corpos das vítimas foram acompanhados por dezenas de moradores da cidade, que levaram balões brancos como forma de pedir paz, em uma caminhada silenciosa até o cemitério São João Batista para os sepultamentos, que ocorreram por volta das 10 horas desta segunda.

O crime aconteceu em um sítio na zona rural da cidade e vitimou a tiros o secretário municipal de Obras Públicas e Mobilidade Urbana; Kennedy Guedes da Silva; o empresário conhecido como “Pequim” e dono do sítio onde aconteceu o crime; Antônio Péricles Monteiro; sobrinho de Péricles, João Pedro Ricardo; e o genro do vice-prefeito de Aracoiaba, Helder Paz, Mateus da Silva Bezerra. Eles tinham 36, 48, 24 e 25 anos, respectivamente.

Dentre as vítimas, dois homens eram da mesma família: Antônio Péricles, 48, e João Pedro, 24, eram tio e sobrinho, respectivamente. “Um misto de tristeza e revolta”, disse Priscila Monteiro, sobrinha do empresário Péricles e prima de João Pedro.

A familiar destaca que não entende o porquê do crime. “A gente espera que quem fez isso seja responsabilizado, que as pessoas sejam encontradas e que tudo seja esclarecido. Que a justiça, tanto as dos homens quanto a de Deus, seja feita! Que as autoridades tomem providências”, disse.

O prefeito de Aracoiaba, Thiago Campelo (PDT), compareceu ao velório e afirmou que a “Cidade toda está em luto”. “Eu perdi praticamente um irmão [Kennedy], que todo dia estava na minha residência, que tinha uma convivência com a minha família desde pequeno. É uma tragédia que a gente nunca passou”, relata. A Prefeitura de Aracoiaba decretou luto oficial de três dias após o crime.



Ainda segundo o gestor de Aracoiaba, a expectativa é que haja respostas das forças de segurança sobre a motivação do crime. “Tento fazer tudo que está dentro das minhas possibilidades. Mas as forças de segurança pertencem ao Estado, que precisa dar uma resposta. Esse trabalho é deles. Estou aqui para dar todo o apoio”, afirma.

Em nota nas redes sociais, o governador Elmano de Freitas (PT) pediu “rigor absoluto” na investigação e prisão de responsáveis pelo crime. O chefe do Executivo do Estado também classificou como “graves e inaceitáveis” as mortes ocorridas nas chacinas de Aracoiaba e de Caucaia, que ocorreram na mesma madrugada.

No cemitério, os últimos olhares e gestos de adeus de amigos e familiares foram realizados em silêncio apenas com o barulho das flores sendo jogadas próximo as lápides onde as vítimas ficaram. O som no local era ainda de muito choro, mas também de muitos questionamentos sobre o crime. Além disso, passos lentos de quem já tinha se despedido dos entes queridos foram registrados no cemitério após as últimas homenagens.

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 19-02-2024: Várias pessoas acompanham o velório e o sepultamento das vítimas da chacina de Aracoiaba, com muita emoção, no Cemitério São João Batista. (Foto: Samuel Setubal) Crédito: Samuel Setubal

Comerciantes pedem mais segurança diante da tragédia

O sentimento de insegurança tomou conta dos moradores e comerciantes do município, que possui cerca de pouco mais de 25 mil habitantes. Os comerciantes que trabalhavam nesta segunda-feira, 19, expressaram dúvidas, receio e pediram por mais segurança na cidade.

Um comerciante que mora na cidade desde que nasceu, disse que nunca viu um caso parecido. “Não só eu, mas todo aracoiabense ficou muito chocado. Há anos que eu moro aqui e não tinha visto uma fatalidade dessa. Nós clamamos por mais segurança para que a gente possa ter mais paz”, afirma um dos lojistas.

De acordo com outro trabalhador, o crime vitimou pessoas que se davam bem com toda a cidade e o cenário gerou questionamentos do porquê do crime. “Nosso município está de luto e a gente precisa de mais segurança. Para mim, foi uma tragédia e ninguém sabe o ocorrido. [...] Da forma que aconteceu, foi uma surpresa”, disse.

“Ninguém sabe o que foi. Para qualquer pessoa que você perguntar, dizem a mesma coisa”, diz outro comerciante. Um mototaxista da região também pede por mais segurança no município. “É um abalo para a cidade. Aqui não tem segurança”, afirma. Por questões de segurança, O POVO optou por não divulgar os nomes dos comerciantes.

Reforço policial nas buscas pelos suspeitos de um caso ainda sem respostas

A chacina registrada em Aracoiaba ainda segue sem respostas do que levou quatro pessoas a serem mortas a tiros no interior do Ceará. Nesse domingo, 18, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS) afirmou, em nota, que “equipes das Forças de Segurança do Ceará reforçaram as ações policiais e realizam diligências ininterruptas”. A Delegacia Municipal de Aracoiaba investiga o caso.

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 19-02-2024: Operação do (BEPI) Batalhão Especializado de Policiamento do Interior da PMP em Aracoiaba, em busca de informações do caso da chacina. (Foto: Samuel Setubal) Crédito: Samuel Setubal

Nesta segunda-feira, 19, viaturas do Batalhão Especializado em Policiamento do Interior (Bepi), do Comando Tático Rural (Cotar), da Polícia Militar do Ceará (PMCE), estavam no município para reforçar as buscas pelos suspeitos.

De acordo com o Tenente-Coronel Macena, as investigações seguem com a Polícia Civil do Ceará (PC-CE) e que as patrulhas do Bepi estão no ostensivo. Até o fechamento desta matéria, nenhum suspeito de envolvimento na chacina havia sido preso.