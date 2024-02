Brejo Santo e Tianguá são os municípios do CE com maiores taxas de Dengue

Foto: Luciana Pimenta 10 MUNICÍPIOS COM MAIOR INCIDÊNCIA DE CASOS NOTIFICADOS

Diante de um cenário alarmante em outros estados brasileiros, o Ceará apresenta números baixos de dengue em 2024. De acordo com o secretário executivo de Vigilância em Saúde da Secretaria Estadual da Saúde (Sesa), Antonio Silva Lima Neto (Tanta), a tendência é que os números no Estado permaneçam baixos. Os dez municípios com maiores taxas de incidência são localizados no interior do Estado.

Conforme o secretário, a tendência é de baixa porque a maior parte da população já foi imunizada naturalmente contra os subtipos 1 e 2 da dengue.

"No entanto, a população deve continuar se prevenindo, porque o controle do mosquito é uma tarefa dura, especialmente com o início das chuvas", explica Tanta.

Segundo dados do IntegraSUS até essa segunda-feira, 19, foram notificados 2.047 casos de dengue no Ceará. Destes, 266 foram confirmados. O município do Estado com a maior taxa de incidência, até o momento, é Brejo Santo, na região do Cariri, a 502,4 km de Fortaleza, com 301 casos notificados e 35 confirmações de dengue.

O segundo município com maior taxa de incidência é Tianguá, na região Norte, a 333,5 km da Capital, com 171 casos notificados e 97 confirmações. Considerando o número de casos confirmados, os dois municípios ficam atrás apenas de Fortaleza, que soma 756 e 35 casos confirmados.

Já em relação às outras arboviroses, até o momento foram notificados 371 casos de chikungunya, com 27 confirmações. Nenhuma pessoa foi confirmada com zika, sendo que 47 casos foram notificados.

Segundo a secretária da Saúde de Brejo Santo, Patrícia Rolim, o alto número de notificações à atuação da vigilância, que realiza a notificação de todos os suspeitos.

Ela também pontua que "boa parte da população banaliza a problemática arboviroses, descaso com a limpeza da sua residência e do peridomicilio" e "grande quantidade de pontos de reciclagem e acumuladores de lixo compulsivos".

Ela afima que o município participa do projeto de monitoramento pelas Ovitrampas (armadilhas para o mosquito), "que são instaladas mensalmente para vigilância e monitoramento do cenário entomológico das localidades escolhidas".

"Mutirões com os funcionários das ESF inlocus, som volante, participação em programa de rádio, divulgação em rede sociais, articulação com a limpeza pública municipal, setor de infraestrutura, educação em saúde nos dispositivos municipais onde transita muita gente, reativação do comitê Gestor de entretenimento as Arboviroses e das reuniões periódicas, estamos instituido as brigadas novamente, notificando e investigando os casos, coleta e envio das sorologia ao LACEN", cita sobre as ações de combate.

O POVO entrou em contato com a prefeitura de Tianguá na tarde dessa terça-feira, 20, mas não teve retorno até o fechamento desta matéria.

Acompanhamento de dados de arboviroses

Os dados referentes a casos notificados de arboviroses no Ceará ficaram disponíveis para consulta no sistema IntegraSUS, da Secretaria da Saúde do Estado, nessa segunda.

Segundo Tanta, é possível perceber em tempo real quais municípios têm mais casos e, dessa forma, decidir os próximos passos.

"Hoje, os municípios que têm o maior número de casos são Brejo Santo e Tianguá, um localizado no extremo sul do Estado e o outro, na região norte. Sabendo disso, já encaminhamos nossas equipes de vigilância para chamar a atenção dos gestores e talvez acionar mecanismos de combate como o fumacê", diz.

Dengue no cenário nacional

Desde 1º de janeiro, 122 pessoas morreram em todo o país em decorrência de infecção por dengue. De acordo com o painel de monitoramento de arboviroses do Ministério da Saúde, há ainda 334 mortes em investigação para a doença.

Em menos de dois meses, o Brasil contabiliza 688.461 casos prováveis de dengue, o que leva a um coeficiente de incidência de 339 casos para cada grupo de 100 mil habitantes.

O Distrito Federal contabiliza, desde o início do ano, 38 mortes por dengue. O número coloca a unidade federativa em primeiro lugar no ranking, na frente até mesmo de Minas Gerais, que tem o maior número de casos da doença em todo o país.

Com Agência Estado

