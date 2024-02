Integrantes de facção criminosa cearense praticaram as chacinas de Aracoiaba e Caucaia

Foto: Samuel Setubal ENTERRO das quatro vítimas de chacina em Aracoiaba ocorreu segunda-feira passada

Ambas as chacinas registradas em Aracoiaba (Maciço do Baturité) e Caucaia (Região Metropolitana de Fortaleza) no sábado, 17, foram praticadas por integrantes da facção criminosa Guardiões do Estado (GDE) — embora não existam indícios que os casos estejam conectados. Quatro pessoas foram mortas em cada um dos crimes.

Ontem, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) divulgou a prisão do primeiro suspeito de envolvimento na chacina de Aracoiaba. Antônio Carlos Vinicius da Silva Passos, conhecido como Burrego, de 28 anos, foi preso na tarde de segunda-feira, 19, na casa do pai, em Baturité, município vizinho a Aracoiaba. Conforme Auto de Prisão em Flagrante (APF), Antônio Carlos é o homem que aparece em um vídeo que circula nas redes sociais apontando uma arma para uma das vítimas. A filmagem conta ainda com uma montagem fazendo referência à GDE.



De acordo com o APF, não só informantes da Polícia haviam reconhecido Antônio Carlos como autor do vídeo, como o homem que aparecia nas gravações usava um relógio de ouro semelhante ao usado pelo suspeito em fotos mantidas em arquivos policiais. Relógios parecidos também foram encontrados com ele no momento da prisão. Os policiais também apreenderam na casa onde Antônio Carlos se encontrava blusa e calças pretas que teriam sido usadas no crime. Em um matagal nas proximidades da casa, foram apreendidos, em um saco verde, 385 gramas de maconha — Antônio Carlos negou ser o proprietário da droga. Os policiais também encontraram na residência dois celulares danificados, no que pode ter sido uma tentativa do suspeito de tentar ocultar provas.

Na delegacia, Antônio Carlos usou do direito de permanecer em silêncio. Submetido a audiência de custódia nesta terça-feira, 20, o suspeito teve a prisão decretada pela Justiça.



No caso de Caucaia, não houve suspeitos presos, mas a Polícia prendeu um dos sobreviventes da ação criminosa. Leonidas Paulo dos Santos, de 22 anos, estava no sítio no momento do crime e só escapou, conforme afirmou em depoimento, porque estava em um quarto em que os criminosos não entraram.



Embaixo da cama do quarto onde estava Leônidas, os policiais localizaram uma quantidade de drogas e, por isso, ele foi autuado em flagrante por tráfico de drogas. Em depoimento, ele confessou ser “correria” da facção criminosa Comando Vermelho (CV) do bairro Urucutuba, trabalhando para o chefe do grupo na localidade — seria este o verdadeiro alvo da ação. No depoimento, Leônidas disse que os assassinatos foram praticados por integrantes da GDE.



Em Aracoiaba, foram mortos: Mateus da Silva Bezerra, de 25 anos; Antônio Perecles Monteiro Ricardo, de 48 anos; Kennedy Guedes da Silva, de 36 anos (secretário municipal de Obras e Mobilidade Urbana); e João Pedro Ricardo da Silva, de 24 anos. Em Caucaia, as vítimas não tiveram os nomes divulgados. Elas tinham 16, 39 e 44 anos, enquanto a outra ainda não foi identificada formalmente, divulgou a SSPDS.