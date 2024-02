Começa treinamento para 1.393 novos profissionais da segurança pública

Foto: Samuel Setubal GRUPO será formado na Academia Estadual de Segurança Pública

A Academia Estadual de Segurança Pública (Aesp-CE) recebeu nessa quarta-feira, 21, 1.393 profissionais de segurança pública para cursos de formação. Entre os alunos estão aspirantes a soldados, tenentes e servidores da Perícia Forense (Pefoce) recém-empossados pelo Estado. Os cursos são obrigatórios para o início das atividades públicas dos servidores.

Os novos policiais militares formam a maioria dos alunos, com 1.160 aspirantes a soldados e 150 a tenentes. O grupo dos soldados terá formação básica de seis meses, já iniciando o estágio nas ruas de Fortaleza e da Região Metropolitana após três meses de aula. O curso cobre assuntos como atendimento pré-hospitalar, atenção a grupos vulneráveis, direitos humanos, entre outros.

Já os tenentes terão quatro semestres de curso, com currículo abordando policiamento ostensivo geral, polícia comunitária, planejamento operacional, inteligência em segurança pública, tiro policial defensivo, defesa pessoal, gestão da qualidade, gerenciamento de crises, elaboração e gestão de projetos, conhecimentos da área jurídica e de diversas modalidades de policiamento.

O coronel comandante-geral da Polícia Militar do Ceará (PMCE), Klênio Nascimento de Sousa, explica que o reforço de novos profissionais é necessário para complementar o efetivo. “Temos policiais todo ano indo pra reserva, e temos que todo ano repor nossos quadros”, afirma.

Os 83 novos servidores da Pefoce são divididos em 13 médicos, 24 auxiliares de perícia, 41 peritos criminais e 5 peritos legistas. Segundo o perito geral Júlio Torres, o reforço representa um incremento de 14% na equipe.

“Esse reforço vai estar no local do crime, onde a Pefoce precisa estar recolhendo indícios na cena, e no processamento dessas amostras”, afirma. Ele acredita que a adição dos profissionais pode representar “uma resposta mais rápida para as investigações”.

Governador destaca desafio para combater organizações criminosas

Durante a aula inaugural do curso de formação dos servidores, no Centro de Eventos, o governador Elmano de Freitas (PT) relembrou aos novos policiais e peritos o desafio da segurança pública de combater facções criminosas.

“O serviço ao qual estamos sendo convocados é enfrentar grupos multinacionais de tráfico de drogas e roubo de cargas que querem desorganizar a sociedade brasileira. Vocês estão sendo chamados para enfrentar, e junto com o estado brasileiro, derrotar organizações criminosas que atuam no mundo”, afirmou o chefe do executivo aos alunos.

Janeiro de 2024 foi o quarto mês consecutivo com aumento do número de Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLIs). O sábado, 17, foi o dia com maior quantidade de assassinatos desde 2020. A violência entre facções criminosas se destaca como principal motivadora de homicídios no Ceará.

O secretário da Segurança Pública e Defesa Social, Samuel Elânio, afirmou que um Departamento de Combate ao Crime Organizado será criado. “É um ganho para o Estado”, afirma.