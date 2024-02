Obras do complexo religioso dedicado à Menina Benigna chegam a 90%

Foto: Divulgação/Superintendência de Obras Públicas Local também contará com estacionamento, rampas de acesso, jardim arborizado para os visitantes

As obras do complexo religioso dedicado à Menina Benigna, em Santana do Cariri, município a 522 quilômetros de Fortaleza, estão 90% concluídas, de acordo com a Superintendência de Obras Públicas do Estado do Ceará (SOP). Segundo a pasta, a estrutura terá 48 mil metros quadrados (m²) e deverá ser entregue ainda neste semestre.

O complexo contará com templo para missas campais, trilha pavimentada denominada “caminhos do martírio” e um monumento de 26 metros em homenagem à santa, cujas as peças foram produzidas por um grupo de artesãos de Horizonte.

A obra está orçada em R$ 15 milhões e tem o objetivo de, para além da homenagem à beata, fomentar o turismo religioso na Cidade, assim como ocorre em municípios vizinhos.

“A imagem da Menina Benigna deve movimentar bastante a região devido a essa parte religiosa, onde os romeiros chegam a Juazeiro do Norte para visitar a estátua do Padre Cícero, vão visitar a estátua de Nossa Senhora de Fátima no município do Crato, a estátua de Santo Antônio no município de Barbalha e também já estão incluindo no roteiro a visita ao complexo da Menina Benigna”, explica o gerente do 10° distrito operacional da SOP, José Muniz, em entrevista à rádio O POVO CBN Cariri.

Segundo o gerente, os visitantes do complexo também terão à disposição um memorial e uma capela em memória de Benigna, além de estacionamento, rampas de acesso, jardim arborizado, dentre outras estruturas. (Com informações do repórter Yago Pontes, da rádio O POVO CBN Cariri)