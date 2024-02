Previsão é de chuvas em todas as macrorregiões nesta quinta-feira

Foto: Samuel Setubal Dados da Funceme indicam ocorrências isoladas de chuva em todas as macrorregiões do Ceará





A Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) alerta que todas as macrorregiões cearenses devem seguir com possibilidade de chuvas até esta quinta-feira, 23. Segundo a previsão, os maiores volumes são esperados pela madrugada e manhã de quinta.

De acordo com a previsão da Funceme, as chuvas devem ocorrer nas regiões do Sertão Central e Inhamuns, Ibiapaba, Litoral Norte e Cariri. As precipitações têm relação com a formação de áreas de instabilidade por causa da aproximação da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT), que é o principal sistema indutor de chuvas neste período, segundo informação repassada pela Funceme.

Entre as 7 horas dessa terça-feira, 20 e quarta-feira 21, 150 municípios do Ceará tiveram o registro de chuvas, sendo os maiores volumes na cidade de Granja, um 210 mm, conforme balanço da Funceme.

O volume da chuva registrada em Granja foi o segundo maior do ano em todo Estado, sendo menor apenas que o volume registrado em Fortaleza de 215,1 mm entre os dias 10 e 11 de fevereiro .

Além do registro do município do norte do Estado, outros municípios também registraram volumes entre terça e quarta. (Wilnan Custódio)



Veja maiores chuvas do dia:

-Granja (Posto: ADRIANÓPOLIS) : 210 mm

-Camocim (Posto: SEDE) : 190 mm

-Marco (Posto: SEDE): 107.5 mm

-São Gonçalo do Amarante (Posto: SANTO AMARO) : 102 mm

-Coreaú (Posto: AÇUDE DIAMANTE) : 86 mm

-Missão Velha (Posto: GAMELEIRO DE S. SEBASTIÃO) : 82.8 mm

-Iguatu (Posto: QUIXOA) : 78 mm

-Morada Nova (Posto: FAZENDA LACRAIA) : 75.1 mm

-São Gonçalo do Amarante (Posto: SIUPÉ) : 75 mm