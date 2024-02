Após chuvas, água de coloração escura reaparece no espigão da rua João Cordeiro

Foto: Samuel Setubal ÁGUA ESCURA no Espigão da João Cordeiro

Uma água de coloração escura foi vista nas proximidades do espigão da rua João Cordeiro, na Praia Iracema, em Fortaleza, na quarta-feira passada, 21. O POVO foi até o local para ver como estava a situação do espigão nessa sexta-feira, 23, e além da água, alguns resíduos sólidos estavam boiando e correndo em direção ao mar.

A água escorre da galeria pluvial — que facilita o escoamento das águas de chuva — construída ao lado do espigão na Praia dos Crush. Em nota, a Agência de Fiscalização de Fortaleza (Agefis) informou que a Secretaria Municipal da Conservação e Serviços Públicos (SCSP) iniciou os serviços de sucção da água acumulada na quinta-feira, 22, com a retirada de 120 mil litros de água da galeria de drenagem.

A autarquia afirma que o trabalho deve continuar, mas com as chuvas desta sexta-feira, 23, precisou ser paralisado. Explicou também que durante as chuvas, a água das ruas é coletada pelos bueiros e direcionada para as galerias pluviais subterrâneas.



“Estas têm a função de transportar a água até pontos de deságue, como rios, córregos ou sistemas de tratamento de água. Durante esse processo, a água da chuva arrasta consigo diversos tipos de sujeira presentes nas ruas, incluindo poeira, folhas, óleos e fuligem provenientes da poluição atmosférica e outros fatores. Esses resíduos podem interferir no aspecto da água, gerando turbidez”, menciona a Agefis.

Agefis continua monitoramento Praia de Iracema e adjacências

Em novembro de 2023, a Secretaria de Urbanismo e Meio Ambiente de Fortaleza (Seuma) chegou a divulgar um relatório apontando a existência de aproximadamente 300 ligações clandestinas de esgoto na rede de drenagem que percorre a orla da Capital, entre a Vila do Mar e a Praia do Futuro.

A Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece) negou ser responsável pelas ligações de esgoto registradas no relatório. Por meio de estudo próprio, a empresa declarou que haviam nove ligações de imóveis particulares, dez ligações clandestinas na rede de drenagem, dois remanejamentos de tubulações e um caso de envelopamento de rede sem condições de remanejamento.

A Agefis informou em nota que o monitoramento da área da Praia de Iracema e suas adjacências segue sendo realizado e que a Cagece e os imóveis que não estão corretamente ligados a rede de drenagem de esgoto de Fortaleza estão recebendo as advertências administrativas necessárias.

“No período de dezembro de 2023 a fevereiro de 2024, a Agefis conduziu 150 fiscalizações relacionadas ao lançamento indevido de efluentes nas galerias pluviais da cidade, resultando na emissão de 150 documentos fiscais, incluindo notificações e autos de infração, dos quais 85 foram direcionados à Cagece”, informou.

Com informações da repórter Lara Vieira