Operação contra grupo que aplicava golpes financeiros apreende 14 milhões em bens

Foto: Divulgação/SSPDS  LAMBORGHINI e um Porsche foram apreendidos

A Polícia Civil do Ceará deflagrou na manhã dessa sexta-feira, 23, uma operação no Eusébio (Região Metropolitana de Fortaleza) visando desarticular uma organização criminosa que aplicou golpes financeiros em centenas de pessoas de todo o País. Houve tanto pessoas que investiram R$ 1 mil ou R$ 2 mil, quanto pessoas que investiram entre R$ 50 e R$ 100 mil, revelaram os delegados em entrevista coletiva realizada na manhã dessa sexta-feira.

Conforme divulgado, esquema consistia na abertura de empresas e na criação de aplicações automatizadas que prometiam altos retornos financeiros a partir de investimentos em criptoativos e apostas esportivas.

"Basicamente, eles atuavam em pirâmides financeiras, fazendo captação de dinheiro, de recursos, transformando em criptoativos e também criando falsas aplicações, prometendo, com isso, lucros fáceis na internet", afirmou o delegado-geral Márcio Gutiérrez. Os suspeitos são investigados pelos crimes de estelionato, crime contra a economia popular e lavagem de dinheiro.

De acordo com o delegado Rudson Rocha — coordenador do Laboratório de Tecnologia contra Lavagem de Dinheiro (LAB-LD) da Polícia Civil, que colaborou com as investigações —, o homem apontado como chefe da organização criminosa afirmava trabalhar com o desenvolvimento de softwares, o que a investigação mostrou que não era verdade. Ele ainda disse que não poderia tecer mais detalhes sobre o inquérito porque a investigação ainda está em andamento.

Durante a operação "Restauração", foram apreendidos bens avaliados em cerca de R$ 14 milhões, incluindo oito carros de luxo, uma lancha e 25 relógios de alto padrão. Um imóvel também foi sequestrado. Além disso, bloqueios de criptoativos e de contas bancárias foram realizados.

Ainda conforme Márcio Gutiérrez, os bens de luxo eram ostentados nas redes sociais dos integrantes da organização criminosa como em uma espécie de propaganda que visava mostrar a potenciais interessados o sucesso da empreitada.

"Ele se apresentava como blogueiro", descreveu Rudson Rocha. "E, logicamente, como empresário, ele precisava, até para angariar mais clientes ou vítimas, mostrar um sucesso financeiro. E, através desses perfis em redes sociais, ele ostentava com esses veículos, com relógios, viagens, em situações que demonstravam que, supostamente, ele teria conseguido chegar em algum lugar de destaque na vida e que, para tanto, ele tinha a solução, aí, para que outras pessoas também conseguissem aquele mesmo sucesso".

De acordo com o delegado Rene Mesquita, da Delegacia de Combate à Lavagem de Dinheiro (DCLD), que realizou a investigação, nenhum dos imóveis e demais bens bloqueados estavam nos nomes dos investigados. Foram quatro mandados de busca e apreensão cumpridos, mas não houve prisões, o que pode ocorrer em fases futuras da operação, conforme afirmou o secretário Samuel Elânio, que estava presente na coletiva.

"Nesse momento da investigação, a Polícia Civil opta por fazer a constituição patrimonial, que é para garantir o resultado do último processo em relação aos efeitos patrimoniais — bloquear, leiloar, apreender, guardar esses recursos para que, posteriormente, eles retornem, ou para o Estado, ou para as vítimas", disse Mesquita.

"O nosso objetivo, além das prisões necessárias, é que esses grupos não consigam nem usufruir desse lucro criminoso", afirmou, por sua vez, a delegada Ivana Marques, diretora do Departamento de Recuperação de Ativos (DRA) da Polícia Civil. (Com informações de Gabriel Damasceno/Especial para O POVO)

PM é preso suspeito de tráfico de drogas em Canindé

Uma operação do Ministério Público do Estado do Ceará, em parceria com a Delegacia de Assuntos Internos (DAI) da Polícia Civil, cumpriu um mandado de prisão preventiva contra o policial militar Francisco André Gomes Ferreira e sua esposa Maria Aurinete Gomes Queiroz. O casal é suspeito de praticar crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, em Canindé, município distante 121,3 km de Fortaleza. A prisão dos dois ocorreu na última segunda-feira, 19.

Segundo investigações, os suspeitos acumulam um grande patrimônio, sendo proprietários de uma rede de postos de combustíveis. As suspeitas apontam que os pontos comerciais são utilizados para realizar a prática de lavagem de dinheiro.

Além disso, também foi determinado o sequestro de bens móveis do casal, sendo eles em especial dois veículos de luxo. Também foi determinada a suspensão das atividades empresariais de um dos postos de combustíveis do casal. Um dos frentistas do posto chegou a ser preso em flagrante portando drogas.

A esposa do policial, Maria Aurinete, funcionava como “laranja” no esquema de lavagem. Ela já foi condenada anteriormente pelo crime de tráfico de drogas. Na época, foram encontrados drogas e dinheiro na casa dos investigados.

Na tarde desta sexta-feira, 23, além do dois veículos de luxo que já tinham sido sequestrados, mais nove carros do casal foram encontrados durante a operação policial. Ao total, 11 veículos foram apreendidos.

Mais 9 carros do casal são encontrados em operação policial Crédito: Reprodução

De acordo com o promotor de Justiça Jairo Pereira Pequeno Neto, as informações colhidas apontam para a estruturação de esquema sofisticado de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro.

O poder judiciário, a pedido do Ministério Público, expediu o mandado de busca e apreensão domiciliar, quebra do sigilo telefônico e o acesso aos dados armazenados nos celulares dos suspeitos.

Leia mais Polícia investiga origem de antiguidades sírias encontradas em casa na Alemanha

Polícia dos EUA prende criança por morte de familiar com tiro na cabeça

Perna é encontrada no metrô de Nova York, diz polícia

Polícia localiza quatro fugitivos de presídio no interior do Piauí

Polícia cumpre oito mandados de prisão contra envolvidos em grupo criminoso do Pirambu Sobre o assunto Polícia investiga origem de antiguidades sírias encontradas em casa na Alemanha

Polícia dos EUA prende criança por morte de familiar com tiro na cabeça

Perna é encontrada no metrô de Nova York, diz polícia

Polícia localiza quatro fugitivos de presídio no interior do Piauí

Polícia cumpre oito mandados de prisão contra envolvidos em grupo criminoso do Pirambu

Oito veículos apreendidos

1. Lamborghini, modelo Huracan 2W, ANO 2108/2018;

2. BMW X6 M Competition 4.4, 2022/2023;

3. Porsche Panamera 4 Executive 2023/2023;

4. Porsche Boxster GTS 4.0, 2023/2023;

5. Toyota Hilux CD GR-S 2.8, 2023/2023;

6. Land Rover Evoque Dynamic 2015/2016

7. Jeep Renegade 1.8 2021/2021

8. Land Rover

Discovery 2022/2023