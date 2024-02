Fortaleza teve registro de chuva em 20 dos 25 dias de fevereiro até agora

Foto: Samuel Setubal Chuvas no dia 21 de fevereiro, na Domingos Olímpio com Aguanambi

De 1º de fevereiro até este domingo, 25, Fortaleza registrou chuva em 20 dias. Em alguns, porém, as precipitações foram inexpressivas. Já em outros, as fortes chuvas causaram desabamentos, alagamentos e até uma morte. De acordo com dados preliminares da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), choveu 94,1% a mais do que o esperado para o mês na Capital.

Em 25 dias, choveu 168,4 mm no Estado, segundo dados preliminares do Calendário de chuvas da Funceme. A cifra é 38,9% superior ao esperado para todo o mês.

Nos primeiros nove dias do mês, quase não houve chuvas em Fortaleza. Nos dias em que os postos de monitoramento da Funceme registraram precipitações, elas não passaram de 2,4 milímetros. No entanto, a partir do dia 10, os registros se intensificaram.

Dia 11 de fevereiro, domingo de Carnaval, a Capital teve a segunda maior máxima chuva em 50 anos, com 215,1 mm no posto de coleta do Pici. O valor se refere às 7 horas do sábado, 10 até as 7 horas de domingo, 11. Com isso, desabamentos e alagamentos foram registrados em diversos bairros.

A casa da vendedora ambulante Rosa Ferreira, no Poço da Draga, foi uma das atingidas, chegando a desmoronar em cima dela. Nove casas foram interditadas pela Defesa Civil de Fortaleza na comunidade Inferninho (também conhecida por Beco do Céu), no mesmo dia.

Depois disso, os registros de chuva voltaram a diminuir. No dia 17 de fevereiro, não choveu em Fortaleza. No entanto, as precipitações aumentaram apenas dois dias depois, na segunda-feira, 19, com 90,5 mm, a terceira maior chuva do mês.

Neste dia, outro desabamento com vítimas foi registrado na Capital, no bairro Cais do Porto. Uma das pessoas atingidas pelos escombros não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital. Os imóveis do entorno também foram interditados pela Defesa Civil.

Ao todo, a Defesa Civil informa que atendeu 244 ocorrências diversas, entre riscos de desabamento, desabamentos, alagamentos e inundações. Foram disponibilizadas 1.035 mantas, 903 redes, 83 cestas básicas, 50 colchonetes e 3.240m2 de lona. Segundo o órgão, as famílias desabrigadas foram levadas a locais seguros, como abrigos, ou incluídas no programa de Aluguel Social.

Para esta segunda-feira, 26, a previsão é de tempo nublado a parcialmente nublado em todo o Ceará, com chuva em todas as macrorregiões, segundo a Funceme. Já conforme o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), Fortaleza está entre os 117 municípios do Ceará com alerta de chuvas intensas.



Cenário de chuvas é acima da média no Ceará

O bom resultado foi registrado em todas as 12 regiões hidrográficas do Estado. O melhor resultado foi na bacia do Curu, que recebeu 60,8% mais chuvas. A única que ainda não superou a média histórica — mas ainda está dentro do esperado para o período — foi a do Litoral, 8,3% abaixo da normal.

Entre os municípios, 147 dos 184 já estão acima da média histórica para todo o mês. O melhor resultado percentual é em Paramoti, no Litoral do Pecém, que recebeu 141% mais chuva que o normal. Em dados absolutos, a liderança é de Camocim, no Litoral Norte, com 432 mm de precipitação no mês.