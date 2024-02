Além disso, na quarta-feira, 14, o delegado de Polícia Federal Francisco Ângelo Cunto Gurgel Filardi, de 43 anos, foi nomeado secretário-executivo de Ações de Inteligência e Defesa Social.

Ele substituiu o coronel Márcio Oliveira, ex-comandante da PM e fundador do Comando de Policiamento de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio). Existe a expectativa de que o coronel, atualmente na Reserva Remunerada, concorra ao cargo de prefeito de Itapiúna (Maciço do Baturité), município onde nasceu.

Angelo Filardi tem 20 anos na área jurídico-policial, informou a SSPDS. Entre os órgãos pelos quais passou estão o National Central Bureau da Interpol (NCB Brasília), o Centro Integrado de Operações de Fronteira (Ciof), em Foz do Iguaçu/PR, e foi coordenador no Ceará da Força-Tarefa Susp de Combate ao Crime Organizado do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP).

É bacharel em Direito pela Universidade Federal do Ceará (UFC) e advogado licenciado da Ordem dos Advogados do Brasil - Secção Ceará (OAB-CE), onde foi membro da Comissão de Prerrogativas.