Congresso em Fortaleza marca retorno da Adufc à base sindical

Foto: Samuel Setubal ADUFC é anfitriã do 42º Congresso do ANDES-SN na capital cearense, no Campus do Pici da UFC

Fortaleza sedia o 42º Congresso do Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior, o Andes-SN, por meio do Sindicato dos Docentes das Universidades Federais do Estado do Ceará (Adufc). O evento teve início nessa segunda-feira, 26, e ocorre até a próxima sexta-feira, 1º de março, no Centro de Convivência do Campus do Pici, na Universidade Federal do Ceará (UFC).

É a segunda vez que o evento é sediado na Capital pela Adufc em 25 anos. A primeira vez ocorreu em 1999, na 18º edição. O encontro deste ano tem como tema “Reverter as contrarreformas, em defesa da educação, dos serviços públicos, das liberdades democráticas e direitos sociais”. Entre os assuntos debatidos com docentes, instituições e centro de educação federais, estão melhores condições de trabalho, valorização da carreira e defesa de uma educação pública.

O evento também marca o retorno do sindicato cearense à base nacional como seção sindical após 14 anos. A presidente da Adufc, Irenísia Oliveira, destaca que o retorno da entidade representa o fortalecimento da luta nacional da categoria. “Retornamos à entidade nacional que nos representa como docentes federais. Aqui, é o lugar de luta dos docentes”, comenta.

Em 2010, a entidade se desligou do Sindicato Nacional e se filiou à Federação de Sindicatos de Professores e Professoras de Instituições Federais de Ensino Superior e de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico (Proifes). Em 2020, os docentes votaram a favor da Adufc se tornar seção sindical do Andes. Em março do ano passado, durante assembleia, houve a aprovação de alteração estatutária do Sindicato.

De acordo com a Irenísia, o encontro de docentes em Fortaleza é o ponto final deste retorno da entidade, que passa a ser seção sindical. Além de destacar o retorno, a presidenta da Adufc afirma que o congresso vem para reiterar os direitos da carreira docente. “Vamos tratar de pautas de interesse da Adufc assim como do Andes”, disse.

No evento, é estimado 700 pessoas, entre delegados, observadores e convidados, além de jornalistas e assessores jurídicos. Ao longo da semana, as discussões serão guiadas por grupos compostos por teses sobre quatro temas centrais: luta dos setores, plano geral de lutas, questões organizativas e financeira.

Conforme o presidente do Andes-SN, Gustavo Seferian, o encontro é um momento indispensável para acumular e deliberar as pautas dos docentes no âmbito nacional. “É enfrentar os desafios que são colocados, conjunto de ataques aos direitos dos servidores e servidoras, reafirmação das pautas e modos de luta”, afirma. A expectativa é que durante o encontro sejam realizadas resoluções acerca das pautas tratadas.

No congresso, estão sendo reunidos professores de universidades federais e estaduais, instituições federais de ensino superior e centros federais de educação do País para debater os caminhos da luta docente. O reitor da Universidade Federal do Ceará (UFC), Custódio Almeida, pontua que o Congresso fortalece a defesa da educação.

“Nós estamos apoiando plenamente essa pauta, que diz respeito a todos nós. É um fortalecimento do sindicato nacional porque o retorno da Adufc, como uma filiada do sindicato, fortalece uma luta que precisa ser coletivo e ela só vai adiante se for coletiva. Nos últimos anos, o Andes foi uma das instituições que se destacaram no Brasil na defesa da democracia e contra o negacionismo do governo passado”, afirma o reitor.

O Adufc foi criada em 1980 e representa docentes da UFC, Universidade Federal do Cariri (UFCA) e Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira Ceará (Unilab). O Andes-SN conta com mais de 70 mil sindicalizados de instituições de ensino superior e institutos de educação básica, técnica e tecnológica reunidos em 110 seções sindicais.

No primeiro dia do evento, o congresso contou com uma mesa composta por representantes do Andes, UFC, e Adufc. Foi realizada uma apresentação cultural do grupo Maracatu Solar. Dentro da programação, também está previsto um espaço de confraternização entre os docentes, nesta quarta-feira, 28, a partir das 21 horas, no Complexo Cultural Estação das Artes. O acesso é aberto aos participantes do Congresso, bem como os sindicalizados da Adufc.