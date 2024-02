Preso homem suspeito de sete estupros em três municípios do Ceará

Foto: Divulgação/ SSPDS COLETIVA divulgou informações sobre a operação que prendeu o suspeito de estupro

Uma operação de inteligência da Polícia Civil do Estado do Ceará resultou na localização, identificação e captura de um influenciador digital de 35 anos, no bairro Centro, em Fortaleza. O alvo seria suspeito da autoria de pelo menos sete crimes de estupro cometidos em bairros da Capital, Região Metropolitana e interior do Estado. A investigação aponta que o homem se dizia membro de grupo criminoso e mostrava armas antes de cometer o crime.

Na ação foram confiscados veículos, roupas usadas nos crimes, simulacro de pistola e celulares que estavam em sua posse. De acordo com as informações da polícia, ele já possui antecedentes pela prática do crime de estupro de vulnerável, estupro, crime contra a dignidade sexual, violação de domicílio e furto e é investigado pelo crimes de estupro registrados nos bairros Itaoca, Montese e Barra do Ceará, em Fortaleza.

Na região Metropolitana, ele teria cometido o crime no Cumbuco, em Caucaia, e pelo interior do Estado, teria feito vítima no município de Tauá, na região dos Inhamuns.

As investigações, coordenadas pelo 5º Distrito Policial com apoio da Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Fortaleza e dos Departamentos de Proteção aos Grupos Vulneráveis (DPGV) e de Polícia Judiciaria da Capital (DPJC), começaram após o registro de um boletim de ocorrência no último dia 18 de fevereiro, quando ele teria cometido o crime no bairro Itaoca, em Fortaleza.

Em coletiva realizada no Centro Integrado de Segurança Pública (CISP), o delegado de Polícia da Capital, George Monteiro, explicou que durante as investigações, mais dois casos foram registrados e como já havia investigação em curso, houve cruzamento de informações e rapidamente a equipe confirmou a prática criminosa ainda em situação em flagrante.

“Conseguimos fechar a identificação do envolvido e empreender diligências no sentido de localizá-lo, um trabalho que demandou levantamento, acompanhamento e monitoramento do local onde ele se encontrava. Assim que identificaram que ele realmente se encontrava naquele imóvel no bairro Centro, as equipes policiais fizeram seu trabalho de incursão que resultou na prisão do envolvido”, disse.

Monteiro pontuou ainda que foram identificadas sete vítimas e que os trabalhos vão ser ainda mais aprofundados pela Delegacia de Defesa da Mulher de Fortaleza (DDM) para buscar outros casos que ainda não foram identificados pela polícia e responsabilizá-lo pela autoria dos crimes.

No primeiro caso, no dia 18 de fevereiro foi registrado o Boletim de Ocorrência (BO) do crime que aconteceu no bairro Itaoca, onde as vítimas eram mãe e filha. Com o seguimento das investigações, foi descoberto que o suspeito já havia praticado o mesmo crime no início do mês e que a última vez que o crime foi cometido foi na sexta-feira passada, 23.

O suspeito se diz empreendedor e se identifica como influenciador digital. As investigações policiais apontam que ele observava a vítima, a obrigava a entrar em casa e cometia o crime — em sua grande parte na frente de familiares. As vítimas têm idades entre 15 e 40 anos.

Modus operandi: suspeito se dizia membro de grupo criminoso e mostrava armas

A titular da Delegacia da Mulher de Fortaleza, Raquel Moreira, diz que ele foi identificado pela prática comum de um “modus operandi” onde ele se identificava como membro de um grupo criminoso e mostrava armas para as vítimas para coagi-las e cometer o crime.

“Ele pedia para tirar algumas fotos das vítimas e, com a consumação do ato, ele levava os celulares dessas vítimas. A partir do rastreamento desse celular a gente pôde fazer o trajeto de onde ele deixou esse celulares e onde ele estava circulando. Com o celular, foi observado que ele deixou esses celulares provavelmente em uma feira e aí, com as imagens, ele vem em direção ao bairro Centro, e foi justamente quando começaram as campanas diárias dos agentes”, disse.

Raquel Moreira relatou ainda que ele atuava com vários veículos, porque logo após os crimes ele se desfazia de seus pertences. Natural do estado de Minas Gerais, ele foi preso na tarde de sábado passado, 24, em um imóvel no bairro Centro. Ao ser levado para a unidade de polícia especializada, ele foi autuado em flagrante pelos crimes de estupro, roubo e extorsão.

O delegado titular do 5º Distrito Policial (5ºDP), Valdir Passos, disse que é importante que as vítimas compareçam à Delegacia da Mulher para fazer o reconhecimento do suspeito. Ele afirmou ainda que as vítimas que já foram identificadas estão tentando coletar material genético para que haja confronto com o suspeito e a investigação siga.

“Segundo as investigações, provavelmente existam cerca de 20 vítimas. Então além dessas sete, outras 13 vítimas dele e o que chama atenção é exatamente a quantidade de estupros em um curto período de tempo, então são sete em sete dias”, pontuou. O suspeito agora encontra-se à disposição da Justiça.

Denúncias

A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.

Disque-Denúncia: 181

WhatsApp da SSPDS: (85) 3101 0181

Delegacia de Defesa da Mulher: (85) 3108-2950