Sniper atirou na mão de homem para salvar bebê feita refém em Fortaleza

Foto: Divulgação/PM BEBÊ deixou a farmácia carregada por PM

O atirador de precisão (sniper) que agiu no resgate de uma criança de dois anos feita refém em uma farmácia pelo próprio pai atirou na mão do homem para desarmá-lo. O caso ocorreu na noite desse domingo, 25, no bairro Vila Velha, em Fortaleza.

De acordo com a Polícia Militar, foi feito apenas um disparo, que permitiu que o time tático do Batalhão de Operações Especiais (Bope), da Polícia Militar, entrasse no estabelecimento e salvasse a criança.



O disparo foi efetuado na mão do homem, que soltou o revólver calibre 38 que portava. Durante a cerca de uma hora que o pai da criança a fez refém, ele chegou a apontar a arma para ela, assim como para a própria cabeça.



Antes do sequestro, o homem havia atirado duas vezes contra a própria esposa, que foi socorrida em estado grave para o Instituto Doutor José Frota (IJF). Com o criminoso, a Polícia apreendeu 16 munições, sendo duas deflagradas.



Ele foi encaminhado à Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), onde foi autuado por tentativa de homicídio. “A criança, inicialmente, foi levada, juntamente com sua tia, à Delegacia de Combate à Exploração da Criança e do Adolescente (Dceca) para os procedimentos cabíveis”, informou a PM.