Homem suspeito de ter praticado chacina em Caucaia é preso

Foto: Divulgação/SSPDS Imagem de apoio ilustrativo. Homem apontado como chefe de facção que praticou chacina é preso

Um homem de 35 anos apontado pela Polícia Civil do Ceará (PCCE) como chefe de um grupo criminoso foi preso no bairro Siqueira, em Fortaleza, nessa segunda-feira, 26. A investigação descobriu que o homem seria chefe da facção criminosa que praticou a chacina em Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza, no último dia 17.

No crime do dia 17, quatro mulheres foram mortas dentro de um imóvel no bairro Urucutuba. As vítimas tinham 16, 39, 44 e 46 anos de idade. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado (SSPDS), um dos crimes pelos quais ele é investigado é por ameaçar moradores de diferentes bairros de Caucaia.

Conforme a investigação da Delegacia Metropolitana de Caucaia, ele já tem antecedentes por tráfico de drogas, posse de drogas e crime contra a administração pública. A PCCE cumpriu mandados de prisão preventiva e temporária por "integrar organização criminosa, tráfico de drogas e associação para o tráfico".

"Com a prisão, o homem foi colocado à disposição do Judiciário, mas as investigações seguem em andamento. A ofensiva ainda contou com apoio do Núcleo Operacional do Departamento de Polícia Judiciária da Região Metropolitana (DPJM) e do Departamento de Inteligência (DIP) da PCCE", diz a SSPDS em nota.

Homem sobreviveu à chacina em Caucaia

Conforme O POVO noticiou na última terça-feira, 20, um homem também estava no local onde a chacina foi executada e sobreviveu ao crime. Em depoimento à Polícia Civil, o sobrevivente relatou que estava em um quarto onde os criminosos não entraram. De acordo com as investigações, ele trabalhava para o chefe do grupo criminoso rival, que seria o verdadeiro alvo da ação criminosa.

O homem foi conduzido à Delegacia Metropolitana de Caucaia para prestar esclarecimentos e acabou autuado em flagrante por tráfico de drogas devido a uma quantidade de entorpecentes encontrada no local onde ele estava escondido. No depoimento, o suspeito confessou ser "correria" da outra facção, no bairro Urucutu.

Denúncias

A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.

Disque-Denúncia: 181

WhatsApp da SSPDS: (85) 3101 0181

Delegacia Metropoplitana de Caucaia: (85) 3101-3360

Atualizada às 17h40min