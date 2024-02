Operação derruba cercas e placas de venda irregular em praia de Tatajuba

Foto: Nildo Vasconcelos Operação foi realizada pelo Idace em parceria com entidades públicas

Ocorreu na manhã desta terça-feira, 27, uma operação coordenada na praia de Tatajuba, localizada em Camocim, visando a derrubada de cercas e placas de comercialização de terrenos públicos na área. Ação foi realizada pelo Instituto de Desenvolvimento Agrário do Ceará (Idace), após denúncias.

Para realizar a ação o órgão se uniu a entidades públicas ambientais e de segurança como o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), a Superintendência Estadual do Meio Ambiente (Semace) e a Polícia Militar do Meio Ambiente (BPMA).

De acordo com Idace, articulação ocorreu logo após instituição receber uma denúncia na semana passada, com a informação de que vendas irregulares estariam sendo realizadas na área. Técnicos do órgão e do Ibama foram ao local e derrubaram as cercas com marretadas, sendo supervisionados por policiais.

João Alfredo, superintendente do Idace, destacou que a operação foi realizada para combater "a especulação imobiliária na zona costeira" e "apropriação indevida de terras públicas”. Representante contou ainda, em texto publicado no site da instituição, que todas as placas de "vende-se" foram retiradas do local e serão usadas como "evidências" das denúncias.