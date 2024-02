Pai que fez filho refém e atirou em mulher dá versão para o crime

Foto: Divulgação/PM BEBÊ deixou a farmácia carregada por PM

O homem que atirou contra a companheira e fez o próprio filho de um ano refém disse que praticou o ato após uma discussão que teve com a mulher. O caso ocorreu na noite de domingo passado, 25, dentro de uma farmácia no bairro Vila Velha, em Fortaleza. De acordo com o que afirmou em depoimento à Polícia Civil, ele disse ter ficado com a "cabeça cheia", mas que não sabia dizer o que motivou o crime, não podendo afirmar "com precisão o que aconteceu". Ele ainda disse ter praticado o crime "no impulso". A mulher ainda não prestou depoimento, pois se encontra internada.

Conforme contou no depoimento, ele e a companheira têm um relacionamento há cerca de oito anos, marcado por "brigas" e "agressões mútuas". No dia do crime, o casal havia ido à praia, onde ingeriram bebidas alcoólicas. O homem disse que a companheira iniciou uma discussão e, durante a briga, deu um murro no rosto dele. Em casa, a discussão continuou. Foi quando ele pegou a arma de fogo que havia comprado há seis meses para "defesa pessoal".

A companheira, então, saiu de casa com o filho do casal no braço e o homem a perseguiu. A vítima entrava na farmácia quando foi atingida na nuca. Uma testemunha afirmou em depoimento que a mulher entrou gritando no estabelecimento com uma criança no colo e o homem a perseguia com a arma em punho. Havia cerca de oito ou nove pessoas dentro da farmácia, relatou a testemunha. Ao todo a ocorrência durou cerca de uma hora e meia. Em depoimento, o homem disse que ficou com seu filho no braço porque queria se "despedir" dele. Ele disse que chegou a apertar quatro vezes o gatilho da arma para auto-lesionar-se, mas o revólver falhou.