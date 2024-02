Motivo da chacina de Aracoiaba foi vingança, aponta investigação da Polícia Civil

Foto: Samuel Setubal ENTERRO das vítimas em Aracoiaba ocorreu no dia 19 de fevereiro

A chacina de Aracoiaba registrada no dia 17 de fevereiro passado teria sido motivada por vingança após tentativa de homicídio contra membro de facção criminosa do município de Baturité, a 93 quilômetros de Fortaleza, no dia 11 de fevereiro deste ano, no Carnaval. As informações foram divulgadas durante coletiva de imprensa da Polícia Civil do Ceará (PC-CE) na sede do Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp), na Capital, nessa quarta-feira, 28.

O crime aconteceu em um sítio na zona rural de Arraial de Santa Isabel, em Aracoiaba, a 92,2 quilômetros de Fortaleza, e vitimou a tiros o secretário municipal de Obras Públicas e Mobilidade Urbana; Kennedy Guedes da Silva; empresário conhecido como “Pequim” e dono do sítio onde aconteceu o crime; Antônio Péricles Monteiro; sobrinho de Péricles, João Pedro Ricardo; e o genro do vice-prefeito de Aracoiaba, Helder Paz, Mateus da Silva Bezerra. Eles tinham 36, 48, 24 e 25 anos, respectivamente.

De acordo com o diretor do Departamento de Polícia Judiciária do Interior Norte (DPJI-Norte), Marcos Aurélio, a tentativa de homicídio aconteceu em Baturité durante o período de Carnaval, onde um grupo criminoso saiu da cidade de Aracoiaba com intuito de matar uma liderança de uma facção rival de Baturité.

“Eles não conseguiram assassinar vítima porque ela estava em um hospital e agenciou pessoas que fazem parte dessa organização para se vingar dessa tentativa, que culminou no assassinato de quatro pessoas. [...] A motivação foi confirmada com as oitivas de hoje. Parte dos autores foram presos.”, informou Marcos.

O delegado titular da Delegacia do Município de Aracoiaba, Eduardo Menezes, disse que o alvo da vingança era apenas uma das vítimas que, conforme as investigações, tinha ligação com o grupo criminoso rival de Baturité. Ainda segundo o delegado, nenhuma das vítimas foi apontada como mandante da tentativa de homicídio em Baturité. “Uma das vítimas da ação de Aracoiaba tinha amizades com alguns integrantes conhecidos da região, inclusive com fotos, festas, que pode ter levado a facção rival que eles também eram integrantes”, aponta.

As investigações também revelaram que uma das vítimas era usuário de droga e possivelmente tinha débitos com o tráfico na cidade de Baturité. “O que temos certeza é que uma das vítimas tinha relação com facção criminosa de Aracoiaba”, afirma Eduardo.

No dia do crime, as vítimas publicaram fotos nas redes sociais mostrando que estavam reunidas no sítio. As investigações apontam que as postagens podem ter sido o gatilho para os suspeitos da chacina terem se organizado e ter chegado ao local para realizar o crime. Os agentes policiais revelam que foram cerca de oito pessoas que dispararam contra as vítimas. Até o momento, seis pessoas foram capturadas.

Operação captura cinco pessoas em Baturité

Nessa quarta-feira, 28, quatro homens foram presos e um adolescente apreendido suspeitos de ligação direta com a chacina de Aracoiaba. As capturas ocorreram pela Polícia Civil do Ceará por meio da operação “Relógio Mágico”, deflagrada na cidade de Baturité.

Durante a operação, seis mandados de prisão preventiva por homicídio e 22 mandados de busca e apreensão foram cumpridos. Dois revólveres calibre 38 e munições foram apreendidas. Os suspeitos foram conduzidos à Delegacia da região, onde os trâmites para as prisões e o ato infracional do adolescente foram realizados. Os envolvidos também foram autuados em flagrante por porte ilegal de arma de fogo.

Com a operação, subiu para seis o número de suspeitos capturados. A primeira prisão aconteceu três dias após o crime, no dia 20 de fevereiro, contra um homem de 28 anos, também no município de Baturité. A captura pelos agentes policiais aconteceu após investigação identificar características do suspeito através de um vídeo gravado pelo autor do crime.

Nas imagens, o suspeito usava um relógio de pulso no momento do crime. De acordo com as investigações, os agentes conseguiram chegar ao suspeito e intitularam o nome da operação de “Relógio Mágico”. O homem tem 28 anos e possui passagens por homicídio, tráfico de drogas, posse irregular de arma de fogo, corrupção de menores e por integrar grupo criminoso.

Estiveram presentes na coletiva o secretatio de Segurança Pública e Defesa Social, Samuel Elânio; delegado-Geral, Márcio Guitérreza; diretor do Departamento de Inteligência (Dip), Edvando França; diretor do Departamento de Polícia Judiciária do Interior Norte (DPJI-Norte), Marcos Aurélio; delegado titular da Delegacia de Aracoiaba, Eduardo Menezes, coordenador de Planejamento Operacional (Copol), Harley Filho e coordenador de Inteligência (Coin), Nelson Pimentel.