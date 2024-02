Posto itinerante é instalado na Barra do Ceará para reforçar atendimentos de arboviroses

Foto: FÁBIO LIMA POSTO MÓVEL de saúde ficará na Barra por sete dias

Focado no aumento dos casos de arboviroses durante a quadra chuvosa, um novo posto itinerante do programa Vem Saúde iniciou as atividades em Fortaleza nessa quarta-feira, 28. A unidade móvel foi instalada na Barra do Ceará e terá um cronograma de atendimento nos bairros para ampliar a oferta de serviços da Atenção Primária à população.

“Desde o Carnaval, nós tivemos a segunda maior chuva registrada aqui em Fortaleza. De lá para cá, a gente readequou a nossa estratégia. Esse posto móvel vem à Barra do Ceará e ficará aqui em torno de sete dias. O posto itinerante vai ajudar a equacionar, pelo menos neste período de quadra chuvosa, que ocorre simultaneamente com a chegada da arbovirose”, explicou o prefeito de Fortaleza, José Sarto, que participou da solenidade.



O secretário da Saúde de Fortaleza, Galeno Taumaturgo, pontuou que a escolha dos bairros contemplados pelo serviço será feita com base em critérios epidemiológicos e densidade populacional. “Nós estamos levando em conta aspectos epidemiológicos, densidade populacional, com o intuito de levar com mais agilidade o atendimento para essas pessoas. A ideia inicial é passar uma semana, e a gente vai avaliando a necessidade de permanecer mais tempo. O objetivo final é levar para a população o atendimento mais perto da sua casa”, afirmou.

Além dos pontos mencionados pelo secretário, a escolha dos locais incluem os critérios: áreas territoriais extensas, barreiras sociais e regiões com grande volume de postos sendo requalificados. No mês de março, o posto passará pelos bairros Floresta, Centro e Vicente Pinzón, de acordo com cronograma da Prefeitura.

A unidade móvel, que funciona de segunda à sexta-feira (exceto feriados) das 7 às 19 horas, tem 45 metros quadrados (m²) e a capacidade para realizar, aproximadamente, 1.100 atendimentos por mês. As estruturas anexas montadas em contêineres incluem laboratório, sala de pequenos procedimentos, banheiros e esterilização.



Na unidade, são realizadas consultas médicas e de enfermagem, além de atendimento odontológico. A população também poderá ter acesso, de acordo com avaliação médica, à aplicação de medicação injetável, testes rápidos para HIV, sífilis e hepatites B e C, verificação de pressão e glicose e encaminhamentos para especialidades.

Na manhã dessa quarta-feira, o posto já estava em funcionamento na Barra do Ceará. A moradora Elena Lopes, de 70 anos, estava na unidade para realizar consulta com um clínico-geral. Ela relata que, em outros postos da região, muitas vezes não há médicos, por isso esperava que a nova unidade móvel melhorasse o serviço na região.

Outra moradora que estava na unidade era Cláudia Alves, acompanhando o marido que aguardava consulta. Cláudia relatou que o companheiro, que apresentava sintomas de vômito e diarréia, buscou atendimento na emergência do posto de saúde Dr. Zenirton Pereira da Silva, também localizado na Barra do Ceará, porém não conseguiu ser atendido e foi encaminhado à unidade itinerante. Segundo ela, algumas vezes o atendimento no posto chega a acontecer apenas às 15 horas e, em alguns casos, há falta de profissionais ou equipamentos no local. O POVO questionou a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) sobre a situação no posto mencionado pela moradora, mas não recebeu retorno até o fechamento da página.

Com a inauguração da unidade móvel no bairro, a Capital passa a contar com cinco postos itinerantes. Três carretas estão substituindo postos de saúde que passam por requalificação, localizadas nos bairros Conjunto Ceará (posto Maciel de Brito), Lagoa Redonda (posto Terezinha Parente) e Álvaro Weyne (posto Floresta).

A quarta unidade está instalada ao lado do Hospital da Criança de Fortaleza (HCF), no Jóquei Clube, para acolher, temporariamente, os atendimentos pediátricos.

Programa Vem Saúde e tuk-tuks dos remédios

Além das unidades móveis, o programa Vem Saúde oferece o serviço de entrega de medicamentos em casa por meio de triciclos elétricos, os chamados tuk-tuks dos remédios, para pessoas com lesão medular.

Segundo a Prefeitura, a distribuição domiciliar dos medicamentos deverá ser ampliada por meio da contratação de 24 novos triciclos. A gestão municipal também antecipou que novos pacientes, além dos que possuem lesão medular, serão beneficiados pelo serviço.

Confira o cronograma do posto itinerante



Data: 26/2 a 1/3



Regional 1

Ponto de referência: Marco Zero (Morro de Santiago)

Endereço: Rua Dr. José Roberto Sales, Barra do Ceará



Data: 4/3 a 8/3



Regional 1

Ponto de referência: Lagoa do Urubu (Areninha)

Endereço: Rua Carnaubal, s/n, Floresta



Data: 11/3 a 15/3



Regional 12

Ponto de referência: Poço da Draga (Pavilhão Atlântico)

Endereço: Rua Viaduto Moreira da Rocha, s/n, Centro



Data: 18/3 a 29/3



Regional 2

Ponto de referência: Residencial Alto da Paz

Endereço: Via de Pedestre Leste Oeste, s/n, Vicente Pinzón