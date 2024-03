Novo Centro de Educação Infantil no Papicu atenderá 104 crianças

Foto: Samuel Setubal 30ª Centro de Educação Infantil (CEI) é inaugurado no Papicu, em antigo prédio da Prefeitura

O novo prédio do Centro de Educação Infantil (CEI), no bairro Papicu, em Fortaleza, atenderá 104 crianças de seis meses a 3 anos. O equipamento, chamado de Menino Maluquinho, foi entregue nessa sexta-feira, 1º, para substituir antigo prédio, desocupado para a construção de um túnel na avenida Alberto Sá. Essa é a 30ª unidade do tipo entregue desde 2021, conforme a Prefeitura de Fortaleza. “Este é um equipamento que reduz as desigualdades”, destacou o prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), durante a entrega do equipamento.

“Não é só uma creche. É [um espaço] que dá emprego ao professor, dá oportunidade de trabalho aos pais, porque dá o tempo integral para eles procurarem um emprego, dá o encaminhamento à alimentação correta. Interfere diretamente na comunidade.”

Assim como nas outras CEIs, as crianças matriculadas receberão cinco refeições diárias e todo o material escolar: fardamento, mochila, kit pedagógico e material de higiene para uso na rotina da unidade escolar.

“Foi um desafio de arquitetura fazer [o equipamento] caber no mesmo terreno da creche antiga, uma creche ampliado”, diz Samuel Dias, titular da Secretaria Municipal de Infraestrutura de Fortaleza.

“Passamos de três para sete salas no mesmo local. [Fizemos] Um projeto com ambientes muito mais otimizados, com dois andares, mas que é tão funcional quanto as creches maiores”, continua.

O projeto, de acordo com o secretário, inspirou outros CEIs que estão sendo construídas na Capital. “Naquelas [áreas] mais complexas, mas que estão mais perto do pai e da mãe, para que eles precisem se deslocar menos até a creche.”

Julia Gomes, 23, é mãe de Israel Levi, 2, um dos estudantes do CEI. “'Tô' gostando muito. Agora é próximo de casa, só temos que passar pela passarela.”

Outra mãe, Manuela Rodrigues, 25, também aprovou a estrutura. “A creche 'tá' muito linda. Não tem o que falar. Moro aqui perto e, agora, está muito melhor para mim.”

O prefeito acredita que os novos equipamentos de educação podem e já impactam o desenvolvimento da Cidade. “A educação é o princípio basilar de qualquer povo e geração. Aqui [no CEI] as crianças aprendem tudo: se comportar, participar de uma sociedade com deveres e direitos. A creche ensina para o mundo e tem um impacto direto no crescimento da Cidade.”

A estrutura tem uma área total de 490 metros quadrados (m²) e conta com berçário, salas de aula, banheiros com acessibilidade, cozinha, refeitório, despensa, lavanderia com depósito para material de limpeza, fraldário, lactário, secretaria, coordenação, sala de professores e outros espaços. A nova construção teve um investimento de R$ 2.989.128,37.