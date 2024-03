Ceará registra terceira chacina em menos de um mês

Foto: Samuel Setubal EM ARACOIABA, quatro pessoas foram assassinadas em outra chacina no dia 17/2/2024

Quatro pessoas foram mortas durante uma festa de aniversário no município de Cascavel, na Região Metropolitana de Fortaleza. O crime ocorreu na noite do último sábado, 2/3, dentro de um imóvel. O caso é a terceira chacina consecutiva ocorrida dos últimos fins de semana.

O POVO apurou que todas as vítimas estavam do lado de fora de uma casa, onde ocorria uma comemoração. Foram mortos Alexandrino Paulino de Almeida, de 28 anos, Anísio Almeida Gama, de 30 anos, com antecedentes criminais por tentativa de homicídio e porte ilegal de arma de fogo, além de Francisco Douglas Dias, de 29 anos e Jhon Lenon Silva, de 30 anos.

Essa é a terceira chacina ocorrida em menos de um mês, sendo que dois ataques ocorreram no dia 17 de fevereiro. Um deles em Aracoiaba, com quatro vítimas. O crime foi elucidado e quatro homens foram capturadas após investigação da Polícia Civil.

O mandante do crime foi apontado como um adolescente e a chacina teria sido motivada a uma tentativa de homicídio em Baturité, durante o Carnaval. Na ocasião, o principal alvo saiu ferido, mas sobreviveu. O crime tem relação com a disputa entre organizações criminosas faccionadas.

As vítimas estavam em uma comemoração e publicou imagens em tempo real durante a festa. Entre os quatro mortos havia um secretário do município de Aracoiaba. Outro gestor municipal foi embora antes do ataque.

Já a chacina do município de Caucaia, que também foi registrada no dia 17, resultou na morte de quatro mulheres. As vítimas tinham idades de 16, 39, 44 e 46 anos. Neste caso suspeitos do crime foram presos.

Ambas as situações tem relação com facções criminosas que territorializaram, principalmente, as periferias dos municípios cearenses. Em 2023, a maioria das chacinas ocorreram motivadas pela guerra causada pelas organizações criminosas. Foram registrados casos em Caucaia, Ibicuitinga, Itarema e Maranguape.

Em Itarema o crime ocorreu no mês de outubro. Entre as vítimas uma adolescente de 13 anos de idade, duas irmãs de 20 e 24 anos e um rapaz de 17 anos. São eles Maria Gabriele Jaques, Maria Josina dos Santos Oliveira, Maria Eduarda dos Santos Nascimento, Francisco da Guia Oliveira.

Em setembro houve uma chacina em Caucaia, onde quatro pessoas foram mortas no bairro Mestre Antônio. Já em Ibicuitinga, a chacina vitimou pessoas de uma mesma família.

No mês de novembro do ano passado, outras quatro pessoas foram assassinadas no distrito de Amanari, em Maranguape. Entre as vítimas uma grávida e três homens.

Por meio de nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) divulgou que as "forças de segurança estão em diligências ininterruptas para identificar e capturar os envolvidos na ocorrência.





