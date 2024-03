Covid-19: Ceará e outros 17 estados estão com sinais de crescimento de SRAG

Foto: InfoGripe indica manutenção do aumento da covid-19 no Centro-Sul

Os casos de coronavírus lideram as notificações de infecções respiratórias na região Centro-Sul do país. Conforme o boletim InfoGripe da Fundação Oswaldo Cruz (FioCruz) divulgado na última quinta-feira, 29, a Covid-19 retrata 70% dos casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) registrados este ano.

O acompanhamento mostra que 18 estados apresentaram indícios de crescimento das síndromes respiratórias a longo prazo. São eles Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Roraima, Santa Catarina, Sergipe e São Paulo.

Ao Portal G1, o coordenador do InfoGripe, Marcelo Gomes, disse que o cenário nacional é preocupante, já que praticamente todo o Centro-Sul está com crescimento de casos relacionados à Covid-19.

"Em alguns estados do Sul e do Sudeste há uma cocirculação, ou seja, está circulando ao mesmo tempo Covid-19 e influenza. Embora a Covid esteja gerando um número muito mais expressivo de internações do que a gripe, observamos essa circulação simultânea", disse o coordenador.

O boletim informa ainda que a maior incidência de SARS-Cov2 nestes estados segue atingindo crianças com faixa etária de até dois anos e pessoas a partir dos 65 anos.