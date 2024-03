Edifício São Pedro será demolido em 90 dias

Foto: FCO FONTENELE Tapumes cercando o Edifício São Pedro, que será demolido pela Prefeitura

A celeuma chega ao fim. Cotado para ser patrimônio histórico, depois Distrito Criativo, depois um superprédio, o Edifício São Pedro, em Fortaleza, será demolido de maneira imediata, por motivo de segurança. O anúncio foi feito pelo prefeito José Sarto (PDT), no início da noite de ontem, e o processo de demolição já terá início hoje, durando cerca de 90 dias. O tempo, os imbróglios e a falta de ações entre público e privado fizeram com que o primeiro prédio da orla chegasse a esse ponto.

A retirada de 16 pessoas local, usado por pessoas em situação de rua e usuários de drogas, foi feita na última sexta-feira, 1º. A decisão, de acordo com o titular da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinf), Samuel Dias, foi tomada ontem. "Diante da urgência detectada, não cabe mais adiar providências necessárias para acabar com aquela situação. Acrescenta-se o risco maior em função das chuvas e da execução de obras, de terraplanagem e pavimentação, que estão na iminência de acontecer, bem na base do prédio", ressaltou. Há anos, o edifício representa perigo iminente, já tendo registrado incêndio, invasões, quedas e morte.

Samuel ressalta que a impossibilidade de restauração, já apontada por laudos da Seinf, da Defesa Civil e pelo Núcleo de Tecnologia e Qualidade Industrial do Ceará (Nutec), da UFC, também respaldaram a decisão. A demolição terá início com a mobilização dos equipamentos, seguida do escoramento dos primeiros pavimentos, para que haja mais segurança. "A segunda etapa, que é a desmontagem, feita com demolição, começará a partir do topo do prédio, com maquinário específico para esse fim. Vai ser demolido dos pavimentos mais altos para os mais baixos, e o entulho será depositado num terreno ao lado, que está disponível. Desse terreno, será então carregado para usina de reciclagem", detalha o titular da Seinf.

No anúncio feito no início da noite de ontem pelas redes sociais, Sarto destacou a situação precária. "Há grande risco de desmoronamento. Os laudos técnicos indicam não ser mais possível a recuperação. Enquanto isso, o imóvel vem sendo depredado e acessado por quem desconhece ou ignora a insegurança", destacou o mandatário no texto. Mais detalhes sobre as ações serão fornecidos na manhã de hoje, em coletiva de imprensa nas proximidades do São Pedro.

Sarto pontua que a decisão é fruto da falta de intervenções por parte dos proprietários e do decreto do Governo do Estado que revogou a declaração de interesse público, após o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) rejeitar o tombamento por considerar que a estrutura não possui elementos suficientes para a identificação de representatividade nacional.



O imóvel foi tombado de forma provisória pela Prefeitura em 2015, porém, a proteção foi revogada seis anos depois sob alegação de inviabilidade técnica e econômica. Em março de 2022, enquanto o Iphan analisava o pedido de tombamento federal, o governo do Ceará publicou decreto reconhecendo utilidade pública no imóvel e anunciou que o local seria desapropriado para a construção de um Distrito de Economia Criativa. O projeto previa que o espaço acomode atividades como artesanato, design, artes visuais, música e cultura popular. Em julho do ano seguinte, o Governo declina.

A anúncio repentino da Prefeitura de Fortaleza surpreendeu quem acompanha os trâmites históricos e culturais da Capital. E causa medo por outros equipamentos que ainda não foram tombados. "A intenção de demolição esteve mais associada aos interesse dos proprietários do imóvel e do setor imobiliário em construir uma nova edificação no lugar, ao invés de o prédio ser tombado. Surpreende mais ainda é a Prefeitura atuar como agente direto nesse processo de demolição", avalia Rérisson Máximo, professor do Instituto Federal do Ceará (IFCE) e membro do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Ceará (CAU/CE).

Para o conselheiro do CAU, o processo de tombamento e a destinação da edificação para uso público deveriam ter sido o caminho. "E há inúmeros instrumentos presentes no Estatuto da Cidade e na legislação urbanística de Fortaleza que poderiam viabilizar o tombamento, inclusive com a desapropriação sendo feita de forma justa perante os proprietários do prédio", pondera.

A forma como a demolição foi anunciada e deverá iniciar também não teria seguido o ritmo adequado, de acordo com Rérisson, exigindo um conjunto de ações técnicas, normativas e legislações. "Por isso mesmo é estranho um anúncio assim tão repentino, desconsiderando todo um debate público sobre o patrimônio histórico e arquitetônico da capital cearense", avalia.

A Ponte Metálica, conhecida como Ponte Velha, é uma das preocupações do conselheiro. "É outro patrimônio histórico da nossa cidade que não foi tombado e que não possui nenhuma ação estatal que busque sua conservação ou restauro. Infelizmente, se nada for feito, logo será mais uma ruína na nossa Fortaleza", finaliza.

O POVO entrou em contato com o proprietário do imóvel, que confirmou as tratativas junto à Prefeitura de Fortaleza sobre a demolição, que deverá ter seus custos pagos por ele. Porém, mais informações não foram repassadas. (Colaborou Gabriela Almeida e Lara Vieira)