Fugitivos de Mossoró invadem galpão e polícia monta novo cerco

Foto: Reprodução/Interpol Rogério da Silva Mendonça (Tatu) e Deibson Cabral Nascimento (Deisinho) estão em lista vermelha da Interpol

No 19º dia de perseguição aos criminosos que fugiram da Penitenciária Federal de Segurança Máxima de Mossoó, no Rio Grande do Norte, agentes de segurança que estão correndo atrás de dois fugitivos montaram um novo cerco em uma fazenda no município de Baraúna. Foi depois que moradores relatarem que viram os alvos durante a madrugada de ontem.

Conforme apurado pela TV Globo, os investigadores informaram que os fugitivos teriam entrado em um galpão agrícola da fazenda. Deibson Nascimento e Rogério Mendonça são procurados pelas forças de segurança desde 14 de fevereiro. Esta é a primeira fuga registrada na prisão de segurança máxima federal criada em 2006.

Helicópteros da força tarefa fizeram buscas pelos fugitivos pelo trecho nesta manhã, e drones com sensores térmicos passaram a integrar as buscas. De acordo com os investigadores, Deibson e Rogério teriam invadido o galpão e chegaram a agredir o proprietário quando ele disse não ter um celular.

Logo depois disso, eles fugiram novamente e, os investigadores acreditam que eles buscavam alimento. A equipe foi acionada pelo dono da fazenda – que precisou prestar depoimento. Neste mesmo trecho, existe uma casa abandonada e uma área de mata fechada.

Os policiais informaram ainda que os fugitivos foram avistados em um assentamento agrícola nas proximidades da plantação de banana onde foram vistos por duas agricultoras na última quinta-feira, 29/2.

Ontem, as buscas chegaram ao seu 19º dia, com foco de procura nas áreas rurais dos municípios de Mossoró e Baraúna, que são ligadas pela RN-015, onde se localiza a penitenciária.