Circo faz apresentação para crianças com câncer assistidas pela Associação Peter Pan

As crianças da Associação Peter Pan (APP), que auxilia cerca de 1.300 famílias na luta contra o câncer infanto-juvenil no Ceará, ganharam um presente especial nessa terça-feira, 5. Os pequenos assistiram a uma apresentação especial do Circo Americano. A ação aconteceu na própria sede da associação, no bairro Vila União, em Fortaleza.

Para Sandra Salgado, gerente de Atividades Sociais da instituição, ações desse tipo são capazes de transformam o ambiente hospitalar. “A gente sempre procura levar um personagem para desfilar no corredor, porque as crianças passam muito tempo dentro das quatro paredes, às vezes sem ter nenhum contato com [o exterior]. Então, traz o lúdico e o entusiasmo para ele.”

“Para quem faz um tratamento como esse, que dura em média de cinco a dez anos, esses momentos são [transformadores], e o circo mexe com a cabeça de todos, quem dirá com a das crianças”, continua.

O show teve uma duração de aproximadamente uma hora, e, depois da apresentação, os integrantes fizeram uma visita aos leitos dos pacientes. “O Circo vai até as cidades para fomentar a alegria. Nós sempre estamos nas televisões e jornais, e as crianças ficam com vontade de nos prestigiar, mas, infelizmente, não podem ir até as apresentações. Então, a diretoria do Circo decidiu [trazer] a apresentação até o Peter Pan”, destaca Bryan Stevanovich, diretor de Marketing do Circo Americano.

Francisca Paulino, 45, é de Tianguá, na serra da Ibiapaba, e costuma vir a Fortaleza a cada dois meses por causa do tratamento do filho, de 6 anos. Ela foi uma das mães presentes na apresentação. “'Tô' gostando muito, é uma interação, e as crianças se sentem mais alegres e felizes. É muito bom, gostaria que voltassem mais vezes.”

Outra mãe foi Hilania Teixeira, 35. Toda terça-feira ela se desloca de Trairi até a Capital com a filha, de 4 anos. “A ação é muito boa. Às vezes, a gente vem [ao hospital] toda estressada por conta das coisas que acontecem em casa. Aí chega aqui, tem uma atração dessas, tira tudo de ruim que a gente estava. Vem aquela alegria de ver as nossas crianças [se divertindo].”

Gleicione Lourdes, 30, também é mãe de uma criança que se trata na associação e gostou bastante da apresentação. “Acho que projetos como esse são muito importantes, porque, querendo ou não, tira um pouco daquela tensão que os pais e as crianças passam.”

A Associação Peter Pan existe desde 1996 e, com a colaboração de diversas empresas, doadores e voluntários, ergueu o Centro Pediátrico do Câncer, onde desenvolve 16 programas sociais. A unidade é referência no tratamento do câncer infantojuvenil no Ceará e também recebe pacientes de outros estados das regiões Norte e Nordeste do Brasil.

Amigo Peter Pan: como ajudar a associação financeiramente

De acordo com Diego Monteiro, coordenador de mobilização de recursos da APP, a instituição não assiste apenas as crianças, mas também a família dos pacientes que, em grande parte, são do Interior e se deslocam até a Capital apenas para seguir o tratamento.

“Eles chegam muito cedo e ficam o dia todo no hospital. Então, imagina a necessidade que eles têm de ter um local confortável. Imagina uma criança sentada por dez horas esperando uma consulta”, destaca o coordenador.

“A gente oferece espaços para que [as crianças] fiquem entretidas. Para os pais, a gente oferece rodas de conversa, serviços de saúde mental. Também temos um programa de apadrinhamento, em que oferecemos cestas nutricionais”, adiciona.

Para financiar essas medidas, a instituição criou a ação "Amigo Peter Pan" e recebe doações. “É através dele que a gente fornece cadeira de rodas, muleta, damos auxílio transporte para a família vir até aqui ou ir para outro estado fazer alguma operação”, explica Diego.

Como doar?

No site da associação: Amigo Peter Pan

Whatsapp: (85) 9 9994 8171