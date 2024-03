Estação da Mulher no metrô de Fortaleza acolherá mulheres vítimas de violência doméstica

Foto: JÚLIO CAESAR EQUIPAMENTO funcionará na estação da Parangaba

A primeira Estação da Mulher no Metrô de Fortaleza será inaugurada neste março, mês da mulher. O equipamento funcionará na estação da Parangaba para acolher mulheres vítimas de violência doméstica. A informação foi divulgada nessa terça-feira, 5, pela titular da Secretaria das Mulheres e vice-governadora do Ceará, Jade Romero, durante o I Fórum Estadual de Políticas para Mulheres, na Capital.

Anunciado em dezembro passado, a previsão de entrega do equipamento era, inicialmente, janeiro deste ano. A estação será localizada no acesso da estação da Parangaba, ao lado das lojas, com entrada gratuita, ou seja, sem a necessidade de pagamento da tarifa de metrô. Em 2023, a estação Parangaba recebeu mais de dois milhões de embarques.

No ambiente, está prevista uma Sala Lilás, local para orientação de mulheres em situação de violência física, sexual, psicológica, moral e patrimonial. O local também terá um espaço para capacitação e realização das oficinas do Ceará Credi Mulher. “Ambiente de denúncia e qualificação profissional para as mulheres que utilizam esse transporte”, reforçou a vice-governadora Jade Romero.

Ainda segundo a titular da Secretaria das Mulheres, após a instalação do equipamento na estação da Parangaba, a expectativa é expandir a política no Estado. “De lá, vamos expandir esse equipamento para outros equipamentos do Metrofor [Companhia Cearense de Transportes Metropolitanos]”, disse Jade.

Atuação dos municípios no apoio às mulheres

Aumentar os Organismos de Políticas para Mulheres (OPMs) nos municípios do interior do Ceará foi o foco do debate do I Fórum Estadual de Políticas para Mulheres, realizado nesta terça-feira, 5, na Casa da Mulher Brasileira, em Fortaleza. A reunião com as gestoras municipais e representantes do poder Executivo pontuou o desenvolvimento de políticas públicas para o apoio a mulheres nas regiões.

Atualmente, 111 cidades aderiram ao Programa Ceará Por Elas, do Governo do Estado, e estão providenciando a criação das ações de proteção e autonomia das mulheres nos municípios. Desses 111, 19 localidades já têm OPMs em funcionamento. “Esperamos triplicar para o ano que vem os organismos de política para as mulheres”, espera a vice-governadora.

As OPMs são responsáveis pela criação, implementação e execução de políticas públicas voltadas para garantir os direitos das mulheres e promover a equidade de gênero. A secretária-executiva de Enfrentamento à Violência Contra a Mulher, Raquel Andrade, destacou que o encontro fortalece a integração entre as gestões.

“Sem integração não tem eficiência. Precisamos trabalhar de forma integrada utilizando ferramentas de metodologias comuns, como os dados da violência, da empregabilidade das mulheres, para que a gente possa fazer um desenho de política pública que atende esses municípios. É um encontro de troca de experiência, mas também de escuta”, comenta Raquel.

No fórum, a secretária Nacional de Articulação Institucional do Ministério das Mulheres, Carmem Foro, reforçou a necessidade de integração entre a pasta federal e estadual, com foco nos municípios. “Prefeitos e prefeitas precisam aumentar a capacidade de atuação e comprometimento dos municípios em torno de política de mulheres. É a principal missão”, afirma.

Estiveram presentes no encontro a coordenadora da Casa da Mulher Brasileira, Darciane Barreto, a secretária-executiva de Políticas Públicas para as Mulheres, Liliane Araújo, e demais gestoras municipais.