Conselho de Arquitetura critica demolição do edifício São Pedro

Foto: FCO FONTENELE Fortaleza, CE, BR 05.03.24 - Início da Demolição do Edifício São Pedro (Fco Fontenele/OPOVO)

O anúncio da demolição do edifício São Pedro, feita no início da semana nas redes sociais do prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), gerou divisão de opiniões e diversas entidades se manifestaram sobre o assunto. Nessa quarta-feira, 6, o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Ceará (CAU-CE) emitiu nota condenando a decisão.

O CAU/CE se disse "surpreso e perplexo" com o anúncio repentino da demolição imediata do prédio, ainda que reconheça que cabe ao poder público intervir em imóveis que apresentem riscos para a sociedade pela falta de manutenção adequada e preservação da integridade da edificação.

“Contudo, é preciso considerar que a decisão mais recente do executivo municipal de demolir aquela edificação ocorreu na sequência de um processo mais amplo, onde a própria Prefeitura teve papel significativo na conformação do cenário atual”, diz a nota.

O Conselho argumenta que o edifício teve tombamento provisório em 2006 pela Prefeitura de Fortaleza e que este foi referendado de forma definitiva em 2015 pelo Conselho de Preservação do Patrimônio Histórico e Cultural de Fortaleza, faltando apenas a aprovação do poder executivo, o que nunca ocorreu.

Ressaltou ainda que se passaram quase dez anos do prédio em completo abandono, tanto pelos proprietários como pela Prefeitura, o que fez com que a estrutura chegasse ao estado em que se encontra atualmente.

“Questiona-se, portanto, as razões que explicam tamanho descaso com uma construção emblemática da paisagem urbana da capital cearense. Se havia interesse em preservá-lo, por que o prédio foi abandonado por quem tinha responsabilidade em mantê-lo como patrimônio histórico e arquitetônico para as presentes e as futuras gerações?”, refutou o CAU-CE.

Representação para a arquitetura, edifício São Pedro foi o primeiro prédio vertical da orla

O edifício foi a primeira edificação com mais de três pavimentos na orla da Praia de Iracema, em Fortaleza. Instalado em 1951, o prédio acolheu o Hotel Iracema Plaza até o fim dos anos 1970, quando voltou a ser edifício São Pedro e se tornou exclusivamente residencial.

Por este motivo, o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Ceará (CAU-CE) se manifestou a favor do processo de tombamento e que o prédio fosse destinado para uso público.

A nota diz que existem instrumentos presentes no Estatuto da Cidade e na legislação urbanística da Capital que podem viabilizar a proteção do prédio, com a desapropriação do mesmo sendo feita de forma justa junto aos proprietários.

“Entende-se que esse evento abre um precedente que põe em risco o escasso patrimônio construído que ainda resta na capital cearense. Ademais, cabe apontar que as legislações urbanísticas recentes de Fortaleza também têm contribuído para transformar as edificações que representam a história da cidade em um pedaço de terra com função meramente mercantil, favorecendo o apagamento da nossa história”, argumentou.

O pronunciamento se completa com o Conselho reconhecendo a urgência de intervenções na edificação para que a integridade dela e da população que usa o imóvel e suas cercanias, mas é contra a demolição imediata sem que outras alternativas sejam levadas em consideração.