Pelo menos 150 paradas de ônibus de Fortaleza receberão reforço policial em horário de pico

Foto: FERNANDA BARROS PROGRAMA Segurança no Ponto começou na noite de ontem

As paradas de ônibus de Fortaleza receberão reforço policial, em horário de maior movimentação, para reduzir as ocorrências de roubos e furtos. A medida, intitulada "Programa Segurança no Ponto", foi lançada nessa quarta-feira, 6, na sede do Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp), localizado no bairro Aeroporto

À princípio, as ações preventivas devem ocorrer em pelo menos 150 pontos de ônibus da Capital. De acordo com o Governo do Estado, os locais foram definidos por critérios como índices de criminalidade e fluxo de passageiros, em horários de pico.

A expectativa, ressalta o Executivo estadual, é expandir o programa também para municípios que contam com sistema de transporte público na Região Metropolitana, como Caucaia e Maracanaú.

Em discurso, o governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), apontou que é injusto cearenses que utilizam transporte público sentirem insegurança tanto na ida quanto na volta do trabalho. “Embora possa não ocorrer um furto ou roubo, não é certo que esses cidadãos de bem, que saem cedo de casa e voltam cansados do trabalho, tenham que ficar esse tempo todo com medo de um possível assalto e, quem sabe, de um assaltante que venha até tirar sua vida”, comentou.

De acordo com o governador, a presença de equipes da Polícia Militar nas paradas de ônibus ocorrerá nos horários de pico — entre as 6 e 8 horas da manhã; no final da tarde e no início da noite.

Segundo o Governo do Estado, os pontos de ônibus que receberão os reforços foram escolhidos em diálogo entre a Superintendência de Pesquisa e Estratégia de Segurança Pública (Supesp) e o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Ceará (Sindiônibus), que identificaram as paradas mais frequentadas, bem como registros de roubos e furtos nas determinadas áreas.

Durante o evento, foram apontados quantitativos distintos de paradas de ônibus atendidas neste princípio de execução do projeto: 150 e 180 pontos. O POVO entrou em contato com o Governo, que declarou que, a princípio, o número será uma média dos apontados, sendo reavaliado periodicamente.

Segundo o Sindiônibus, a atuação de monitoramento será adaptada conforme a mudança no comportamento dos índices de crimes em pontos de ônibus. Atualmente, Fortaleza conta com 5 mil paradas para coletivos.

Os policiais executarão os monitoramentos com o auxílio de viaturas, motocicletas e bicicletas. Conforme Samuel Elânio, titular da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará, as equipes policiais devem fazer passagens em mais de uma parada por turno. “A ideia é que o policial desça, cumprimente as pessoas e saiba como está a sensação de segurança delas”, explica.

O secretário ainda pontuou a futura implementação de um sistema de reconhecimento facial nas paradas. “[Queremos] reconhecer especificamente criminosos que, porventura, venham circular nesses locais, como parada de ônibus, mas também em outros locais um pouco mais críticos que a gente entenda que seja importante ter esse reconhecimento”, pontuou Samuel Elânio.

Governador garantiu estar "muito bem de saúde"

O evento marcou a primeira aparição pública de Elmano de Freitas após viagem a São Paulo para realizar bateria de exames ainda em decorrência de um quadro de pneumonia desenvolvido em fevereiro. Na ocasião, o governador garantiu estar "muito bem de saúde".

“Eu ainda estou tomando remédios, ainda cuidando da saúde, mas graças a Deus todos os exames deram negativos. Agora eu tenho essa recomendação de me cuidar, para evitar pegar qualquer outra coisa que possa dificultar minha saúde ou que, de gripe, possa virar uma pneumonia”, relatou Elmano.

O evento de lançamento do Segurança no Ponto foi realizado na manhã desta quarta-feira na sede do Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp), localizado no bairro Aeroporto. Na ocasião, além de integrantes de forças de segurança do Ceará, como policiais militares e oficiais do Corpo de Bombeiros, também se fizeram presentes o governador Elmano de Freitas e a vice-governadora, Jade Romero.

Por conta da chuva intensa que iniciou poucos minutos antes da cerimônia, o evento de lançamento do programa foi encurtado. Dessa forma, um desfile de viaturas policiais previsto para ocorrer ao redor das dependências do Cisp não ocorreu.