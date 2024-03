O governador Elmano de Freitas ressaltou durante a solenidade que, atualmente, 22 escolas de Ensino Médio estão em fase de construção, acrescentando a perspectiva de que mais 40 unidades terão ordens de serviço assinadas.

"O mais importante é que possamos dar continuidade ao processo de implementação de escolas em tempo integral, pois estamos absolutamente seguros de que isso colabora para uma maior qualidade de aprendizagem dos alunos".

De acordo com o Governo do Estado, neste ano, devem ser investidos cerca de R$ 70 milhões na ampliação do tempo integral.

Além do governador e da secretária da Educação, Eliana Estrela, estiveram presentes gestores municipais, professores e alunos.