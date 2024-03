Ceará tem 75% das escolas públicas de ensino médio em tempo integral

Foto: FÁBIO LIMA FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL,07.03.2024: Governo do Ceará apresenta as 29 escolas que passam a ofertar tempo integral em 2024.

O Ceará passa a ter 75% das escolas públicas voltadas para o ensino médio em tempo integral. A marca foi alcançada com novas 29 escolas passando a ofertar uma jornada diária de nove horas-aulas, sendo 40 horas semanais. De acordo com o Governo do Ceará, a meta é garantir a universalização deste modelo de ensino até 2026.

As novas escolas em tempo integral foram anunciadas nessa quinta-feira, 7, em evento do Governo do Estado no Palácio da Abolição. As nova unidades estão localizadas em 21 municípios: Aracoiaba, Barroquinha, Camocim, Canindé (2), Caririaçu, Farias Brito, Fortaleza (7), Frecheirinha, Ipu, Itatira, Jaguaruana, Jaguaribara, Meruoca, Mucambo, Pacajus, Quixelô, Quixeramobim, Senador Sá, Tamboril, Tauá (2) e Tejuçuoca.

Das 29 novas unidades, uma delas é uma Escola Estadual de Educação Profissional (EEEP), localizada no município de Farias Brito, no Cariri. Outras duas são Escolas de Ensino Médio e Profissional do Campo (EEMPC), ambas localizadas em Canindé, nos distritos de Targinos e Salitre. As unidades do campo têm uma característica distintiva em seu currículo, conhecida como Campo Experimental. Trata-se de uma formação voltada a práticas agroecológicas.

Além disso, há 26 Escolas de Ensino Médio em Tempo Integral (EEMTI), chegando a um total de mais de 177 mil estudantes matriculados em toda a rede de ensino.

Na cerimônia desta manhã, estiveram presentes gestores municipais, professores e alunos. Também participaram o governador Elmano de Freitas (PT) e a secretária da Educação, Eliana Estrela.

Segundo a titular da Seduc, a extensão do horário escolar vai além de aumentar o tempo de estudos. “Isso é investimento no projeto de vida do aluno. Com mais tempo dedicado ao ensino, a essa formação cidadã, isso dá mais oportunidades para a nossa juventude”, comentou Eliana Estrela.

Liceu do Conjunto Ceará entra na modalidade

O Liceu do bairro Conjunto Ceará, em Fortaleza, é uma das novas escolas em tempo integral do Estado. Fundada em 1998, a escola de ensino médio ofertava apenas turnos regulares e, a partir de 2024, passou a oferecer turmas em tempo integral para os primeiros anos. Tendo em vista a novidade, a diretora da instituição, Estefânia Soares, conta que o Liceu ainda está em fase de adaptação.

Estefânia Soares, diretora do Liceu do Conjunto Ceará e a aluna, Letícia da Silva. Governo do Ceará apresenta as 29 escolas que passam a ofertar tempo integral em 2024. Crédito: FABIO LIMA / OPOVO “Nós já adequamos nossos espaços e, como ainda estamos no começo do ano letivo, ainda estamos fazendo mudanças. Acho que nosso principal desafio tem sido manejar a cantina, já que agora ofertamos mais uma refeição substancial, que é o almoço. Nós também estamos escutando os alunos, como eles estão encarando esse processo, que também é novo para eles que vêm do ensino fundamental”, explica a diretora.

Além de ser o primeiro ano do Liceu em tempo integral, essa é a primeira vez de Estefânia no cargo de direção na escola onde também foi professora de língua durante os últimos 13 anos. Ela ressalta que, com o tempo de ensino integral, há muito mais do que apenas aumentar as horas dentro da escola.

“Não é viável manter os alunos por 9 horas apenas dentro da sala, isso cansa. Estamos investindo no além das salas de aula convencionais. É explorar projetos, como esportes, e levar os alunos para espaços diferentes, como laboratórios de ciências e redação”, pontua a gestora.

Estefânia ressalta ainda que, com os alunos passando mais tempo no ambiente escolar, é fundamental um acompanhamento pessoal visando o bem estar dos jovens. “O que nós queremos é oferecer uma educação de qualidade, mas também um ambiente escolar onde os alunos se sintam à vontade para compartilhar suas preocupações. Um ambiente escolar agradável incentiva o progresso do aluno, tornando-o mais propenso a permanecer na escola”, conclui a gestora.

Uma das alunas do Liceu do Conjunto Ceará é Letícia da Silva, de 15 anos. Acompanhando a diretora no evento de apresentação das novas escolas, ela relata que nesse primeiro momento sente dificuldade de se adaptar à nova modalidade mas, aos poucos, vem se acostumando.

“É uma escola muito acolhedora, então a gente se sente muito confortável lá dentro. Tem aulas de música, que são muito legais também. A gente se diverte bastante estudando e isso faz com que a gente aprenda melhor”, relata a aluna.

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL,07.03.2024: Elmano de Freitas, governador. Governo do Ceará apresenta as 29 escolas que passam a ofertar tempo integral em 2024. Crédito: FÁBIO LIMA

O governador Elmano ressaltou que, atualmente, 22 escolas de Ensino Médio estão em fase de construção, acrescentando a perspectiva de que mais 40 unidades terão ordens de serviço assinadas.

“O mais importante é que possamos dar continuidade ao processo de implementação de escolas em tempo integral, pois estamos absolutamente seguros de que isso colabora para uma maior qualidade de aprendizagem dos alunos”.

De acordo com o Governo do Estado, neste ano, devem ser investidos cerca de R$ 70 milhões na ampliação do tempo integral.