Polícia investiga acidente que matou dois passageiros em Messejana

Foto: Luciano Cesário/Rádio O POVO CBN CERCA de dez a 15 pessoas estavam dentro do coletivo

O 6º Distrito Policial (6º DP) investiga as circunstâncias do acidente que matou Adriano de Sousa da Cruz, de 39 anos, e Francisco Raimundo da Silva, de 61 anos, no início da manhã de ontem na avenida Frei Cirilo, localizada no bairro Messejana, em Fortaleza. Os dois homens estavam em um ônibus que faz a linha Messejana/Papicu/Tancredo Neves, quando foram atingidos pela cesta de elevação de um caminhão que presta serviços à Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos (SCSP).

Até o momento, não se sabe o que causou o acidente, o que deve ser apontado por laudo da Perícia Forense (Pefoce). Além das duas mortes, três pessoas tiveram ferimentos leves. Ao todo, havia entre 10 e 15 pessoas no ônibus. O coletivo estava em uma parada de ônibus, no momento em que passageiros subiam, quando ocorreu o acidente. O agente de limpeza Francisco Pereira era um dos passageiros. "Eu estava dentro do coletivo, na parte de trás", disse em entrevista ao repórter Luciano Cesário, da rádio O POVO CBN. "Quando a gente olhou para trás, um senhor já vinha a óbito e um segundo, que fizemos de tudo para socorrer, infelizmente, também veio a óbito". Um outro passageiro gravou um vídeo instantes após o acidente. "Eu ia morrendo. Eu vinha lá atrás do ônibus agora, sentido ao meu trabalho, 5 horas da manhã. Olha o que aconteceu com o cidadão, todo dia pega o ônibus".

Tanto Adriano, quanto Francisco Raimundo se dirigiam ao trabalho quando morreram. Adriano trabalhava em uma empresa de internet e tinha três filhos, um rapaz de 19 anos e duas meninas de 12 e 9 anos. Ele era natural de Ocara, município do Maciço de Baturité. Francisco Raimundo, por sua vez, trabalhava em um cemitério do bairro Ancuri há 27 anos. Ele deixou um casal de filhos, ambos adultos, e era natural de Russas (Vale do Jaguaribe), onde será sepultado.

Na tarde de ontem, O POVO esteve no velório dele, onde familiares não quiseram conceder entrevista. Colegas de trabalho, porém, descreveram Bil, como era conhecido, como alguém atencioso, alegre e empático. "Se tinha uma coisa que o nosso colega fazia era acolher as famílias que estavam em momento difícil, famílias enlutadas, que perderam seus entes queridos", disse a recepcionista Edileide Borges. "A gente nunca pensou em hoje estar no velório de um colega de trabalho tão significativo para nós", afirmou Elias Gonçalves, gerente.

Em nota, a FM Rodrigues, empresa responsável pelo caminhão, afirmou que o veículo não estava em operação no momento do acidente. A empresa abriu um procedimento interno para apurar o caso. "A FM Rodrigues se solidariza com amigos e familiares das duas vítimas que estavam a bordo do ônibus". A Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Desenvolvimento Social (SDHDS) afirmou que entrará em contato com as famílias das vítimas para prestar "toda a assistência necessária". (Com informações de Gabriel Damasceno/Especial para O POVO e Luciano Cesário)