Projeto UFC 70 anos terá programação cultural, acadêmica e de extensão

Foto: João Filho Tavares LUCIANA Dummar, Diana Azevedo e Custódio Almeida na apresentação do projeto UFC 70 anos

Em comemoração aos 70 anos da Universidade Federal do Ceará (UFC), foi divulgado nessa quinta-feira, 7, na Reitoria da UFC, em Fortaleza, projeto com uma série de eventos culturais, acadêmicos e de extensão a serem realizados neste ano que marca as sete décadas da instituição.

O encontro contou com a presença de representantes da UFC, entidades acadêmicas, instituições privadas e empresários de vários segmentos no Estado.

Na programação, estão previstas exposições artísticas, a Plataforma DNA UFC, títulos de Doutor Honoris Causa e Professor Emérito, lançamento de livros, biografia da Instituição escrita por Lira Neto, retorno da feira das profissões após nove anos e a primeira Caravana da UFC, que possui parceria com o Grupo de Comunicação O POVO e a Fundação Demócrito Rocha (FDR).

De acordo com o reitor da UFC, professor Custódio Almeida, o projeto tem o objetivo de acender na população a importância de uma instituição universitária, já que os projetos buscam ficar na posteridade. “Vamos buscar contar a história da universidade de diversas formas. São formas diferentes de contar uma história riquíssima que está sendo trazido à tona nos seus 70 anos”, destaca.

A vice-reitora da UFC, a professora Diana Azevedo, reforçou que a programação do aniversário da instituição busca aproximar ainda mais o público da universidade. “No primeiro semestre, temos a Feira das Profissões, que pretende atrair a comunidade estudantil para aquilo que a universidade tem a oferecer na formação superior, e os encontros universitários no segundo semestre. É um ano de efervescência”, pontua.

Outras ações incluídas no projeto são Festival UFC de Cultura; Encontros Universitários; documentário de Wolney Oliveira; Seminário sobre o movimento estudantil e seminário do Colégio de Estudos Avançados da UFC; homenagens à UFC em casas legislativas. As datas de cada evento serão lançadas em breve pela instituição.

Estiveram presentes no encontro a superintendente de Desenvolvimento Humano do BNB, Danielle Gonçalves e Silva; o gerente da Universidade Corporativa BNB, Mendel Oliveira; o presidente da Fiec, Ricardo Cavalcante; o diretor Regional do Senai Ceará, Paulo André Holanda; o presidente do Conselho de Administração do Grupo J. Macêdo; Amarílio Macêdo; CEO da BrisaNet, José Roberto Nogueira; CEO da ArcelorMittal em Pecém, Erick Torres; e a gerente de Sustentabilidade e Relacionamento Institucional do Grupo 3 Corações , Milene Alves Pereira.

Caravana UFC, em parceria com O POVO e FDR, começa em maio

A caravana de comemoração aos 70 anos da Universidade Federal do Ceará (UFC) vai percorrer mais de 60 municípios no interior do Ceará entre os meses de maio a agosto deste ano. O projeto, lançado em dezembro passado, é realizado em parceria com o Grupo de Comunicação O POVO e a Fundação Demócrito Rocha (FDR).

Para a presidente institucional e publisher do O POVO, Luciana Dummar, participar dos 70 anos da UFC é uma obrigação, visto que o Grupo acompanha e participou das discussões da criação da Universidade. “O mais importante é a gente dar a mão à universidade e a universidade estar aberta a receber. Esse é o nosso papel neste momento. Vamos acrescentar esse capítulo”, disse.

No projeto da caravana, haverá a participação de profissionais do O POVO e FDR, como jornalistas, fotógrafos e ilustradores, além de profissionais e estudantes da instituição federal, como acadêmicos, pesquisadores e bolsistas, que serão escolhidos a partir de uma comissão técnica da UFC.

As atividades da caravana serão realizadas em duas trupes: Atlântica e Sertão, onde contarão com dois ônibus e veículos de apoio. Cada ônibus terá estúdio para produção de conteúdo, entre áudio, texto, fotografia e audiovisual. Entre eles, um diário de bordo, boletim UFC 70 anos CBN; Branded Content, Produção no O POVO News, documentário, exposição fotográfica, livro da Caravana e seminários.

Estão previstas passagens pelos municípios de Fortaleza, Redenção, Quixadá, Morada Nova, Quixeramobim, Limoeiro do Norte, Orós, Jaguaribe, Icó, Iguatu, Cedro, Missão Velha, Brejo Santo, Araripe, Nova Olinda, Santana do Cariri, Juazeiro do Norte, Redenção, Assaré, Parambu, Tauá, Crateús, Ubajara, Viçosa, Tianguá, Sobral, Itapajé, Canindé, Baturité, Mulungu, Guaramiranga e Pacoti, sendo as regiões do sertão.

Na região litoral, estão previstos as cidades de Aquiraz, Eusébio, Cascavel, Beberibe, Fortim, Aracati, Icapuí, Jaguaruana, Russas, Pacajus, Caucaia, São Gonçalo do Amarante, Paracuru, Trairi, Amontada, Itapipoca, Acaraú, Itarema, Jijoca de Jericoacoara, Camocim e Barroquinha.

O diretor corporativo do O POVO, Cliff Villar, destaca que a Caravana tem o objetivo de disseminar a missão da universidade, além de trazer o retrato de cada região. “Aprofundar os objetivos e as missões de uma universidade pública. Serão momentos únicos, cada município tem sua cultura, traços econômicos e sociais e será extremamente enriquecedor termos esse grande retrato em 2024”, destaca.