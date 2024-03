Em média, uma mulher é morta por arma de fogo no Brasil a cada quatro horas

Foto: Leitor Via Whatsapp Arma foi encontrada no telhado de uma creche próxima à escola

Pesquisas divulgadas no Dia Internacional da Mulher mostram que ainda há um longo caminho para a erradicação da violência de gênero no Ceará. O Estado aparece com a maior taxa do Brasil de mortes de mulheres por agressão armada na pesquisa "O papel da arma de fogo na violência contra a mulher", realizada pelo Instituto Sou da Paz. No Ceará a proporção de homicídios com arma de fogo sobre o total de homicídios de mulheres é de 71%, enquanto a média do Brasil é de 50%.

Já o estudo "Elas vivem: liberdade de ser e viver", da Rede de Observatórios de Segurança, destacou que o Ceará teve, em 2023, o maior número de feminicídios desde 2018. Ao todo, foram 42 feminicídios em 2023 no Estado.

O Instituto Sou da Paz apontou que, de 2012 a 2022, em média, uma mulher foi morta por arma de fogo no Brasil a cada quatro horas, conforme dados do Ministério da Saúde. Essa violência atingiu, em sua maioria, mulheres pardas e pretas: em 2022, as mulheres negras representavam 68,3% das vítimas de violência fatal por arma de fogo.

A análise dos dados ainda mostrou que as mortes de mulheres dentro de casa são superiores às mortes de homens. "Em 2022, 27% das agressões com arma de fogo que resultaram na morte de mulheres ocorreram na residência, enquanto entre os homens essa proporção foi de 12%", indicou o Instituto.

No Ceará, em 2022, houve uma média de 4,3 homicídios de mulheres por arma de fogo para cada 100 mil habitantes. Quando o objeto da análise é a cor/raça das vítimas, o Estado também aparece com a maior proporção de mulheres negras mortas por arma de fogo do País. A taxa em 2022 foi de 5,5 mulheres negras mortas por cada 100 mil habitantes.

Em relação à violência armada não-letal em 2022, a pesquisa mostrou que, em relação aos homens, mulheres são mais vítimas de violência psicológica/moral (21,9% vs 6,3%), tortura (5,4% vs 2,3%), violência sexual (14,9% vs 0,8%) e violência financeira/econômica (2,6% vs 0,9%) com o emprego de arma de fogo. Ao todo, 3.793 violências armadas não fatais contra mulheres foram reportadas em 2022 ao Ministério da Saúde. O estudo ainda mostrou que, em 2022, em 35% dos casos de violência não-letal contra mulheres com uso de arma de fogo dentro de casa há a suspeita de que o agressor ingeriu álcool.

A prevalência da violência praticada por companheiros também se fez presente. Os dados mostram que 28% das agressões não-letais com arma de fogo contra mulheres foram por companheiros ou ex-companheiros das vítimas.

Já o estudo da Rede de Observatórios de Segurança, fez uma análise de 171 eventos de violência contra a mulher com base no que circula nas mídias sobre violência e segurança. Além dos 48 feminicídios de mulheres cis, o estudo registrou sete transfeminicídios. Foi o 2º maior número registrado de assassinatos de mulheres trans ou travestis entre os nove estados monitorados pela rede, ficando atrás apenas de São Paulo, com nove casos. Para a Rede, os números mostram as carências do poder público para o combate à violência. "Mesmo com esforços para a defesa e o cuidado das mulheres em contexto de violência, como o programa 'Ceará por Elas', há morosidade no processo: apenas 71 dos 184 municípios aderiram aos projetos de proteção, acolhida e atendimento", disseram no dossiê as pesquisadoras Fernanda Naiara e Bianca Lima





FONTES

Veja o estudo da Rede de Observatórios de Segurança na íntegra em: https://bit.ly/elasvivem. A pesquisa do Sou da Paz será divulgada no site do instituto na próxima semana

Recomendações do Sou da Paz

— Implementação da Lei Federal 13.880/2019, que prevê que, durante procedimentos da Lei Maria da Penha, o agressor seja questionado se possue arma de fogo e, em caso positivo, que a arma de fogo seja apreendida cautelarmente

— Implementação do Formulário Nacional de Avaliação de Risco tanto para as polícias, quanto para as instituições de saúde. Também esse questionário traz perguntas sobre violência com armas de fogo e sobre porte de arma do agressor.

— Ampliação das Delegacia de Atendimento à Mulher e contratação de mais mulheres para as forças de segurança