Mulheres em situação de rua receberão absorventes grátis

Foto: FERNANDA BARROS DISTRIBUIÇÃO de absorventes começou no Dia da Mulher

Em uma iniciativa que visa garantir a dignidade menstrual, no Dia Internacional da Mulher, a Prefeitura de Fortaleza começou a distribuição de absorventes para mulheres em situação de rua. A entrega gratuita dos itens começou nessa sexta-feira, 8, no Parque da Criança, no Centro, por meio do programa "Consultório na Rua".

O programa visa disponibilizar 450 pacotes de absorventes a serem distribuídos mensalmente para cerca de 250 pessoas em situação de rua, com faixa etária de 10 a 49 anos. Cada atendida tem direito a 2 pacotes por mês.

O propósito do programa é proporcionar acesso à saúde, independentemente da condição socioeconômica ou de moradia. O projeto também visa promover a inclusão social das pessoas em situação de rua, para que assim haja a redução da desigualdade social.

Uma das beneficiadas foi Fatiana, moradora de rua há 25 anos. Ela destaca o quanto está orgulhosa de ver um projeto se voltar às mulheres em situação de rua. “Para nós, mulheres que moramos nas ruas, sempre era uma aflição quando estávamos em períodos menstruais, pois muitas vezes temos que usar pano já que não tínhamos acesso a absorvente. Com esse projeto, já fico mais aliviada e tranquila”.

“Nós precisamos desses cuidados pois muitas vezes somos esquecidas pela sociedade, e poder chegar aqui e receber esses absorventes gratuitamente é algo extremamente gratificante”, reforça.

Os absorventes estarão disponíveis por meio das equipes do "Consultório na Rua", em unidades móveis, que ficarão em locais estratégicos de Fortaleza para garantir que o maior número de mulheres em situação de rua tenham acesso ao benefício. Além disso, o programa disponibiliza ações dirigidas à saúde menstrual e orientações sobre higiene íntima.

Galeno Taumaturgo, secretário da Saúde de Fortaleza, reforça a importância de esse projeto acontecer. “Nesse Dia da Mulher, é com muito prazer que estamos anunciando para a população mais um serviço voltado à saúde da mulher. Nós estamos indo onde a mulher em situação de rua está, para que seja entregue o absorvente que elas precisam todos os meses, pois é necessário e importante que todas tenham direito a dignidade menstrual”, destaca o secretário.

“A ideia é que cada vez mais mulheres em situação de rua se beneficiem com esse programa, para que elas possam ter uma condição digna de saúde, pois é isso que elas merecem”, reforça Galeno Taumaturgo.

A unidade móvel de atendimento do programa funciona em horários distintos, em três turnos, estando equipada com medicamentos e contando com uma equipe multidisciplinar, formada por um médico, um enfermeiro, dois técnicos de enfermagem, um psicólogo, um assistente social, um agente social, dois colaboradores de apoio e dois motoristas.

Entre os meses de maio de 2023 e fevereiro de 2024, o "Consultório na Rua" já ofereceu, em Fortaleza, aproximadamente 130 mil atendimentos. As pessoas em situação de vulnerabilidade puderam ter acesso a médicos, psicológicos, serviços sociais e de enfermagem, por meio de suas seis equipes.

Cristhia Brasil, coordenadora-executiva da Coordenadoria Especial de Políticas Públicas para Mulheres, destaca como vai funcionar o fornecimento dos absorventes.

“Estamos com essa inovação onde trazemos os absorventes para dentro da unidade móvel, para que, assim, mais pessoas tenham acesso. Para receber esse benefício, basta a pessoa ir a uma unidade móvel do programa 'Consultório na Rua' e se cadastrar para receber os pacotes de absorventes”, informa a coordenadora.