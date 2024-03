Foto: Auxílio aluguel para mulheres vítimas de violência vai a sanção

Um homem foi preso na madrugada dessa quinta-feira, 7, suspeito de assassinar a esposa de 19 anos no município de Barbalha, a 501 quilômetros de Fortaleza, na Região do Cariri. Na ocasião, Natália Geovana Silva Costa foi atingida por golpes de objeto perfurocortante e morreu ainda no local da agressão, no bairro Mata dos Limas.

Esta não é a primeira vez que o suspeito, identificado como Francisco Luciano Felipe de Souza, foi acusado

de agressão.

Segundo informações da Polícia Militar do Ceará (PMCE), o acusado já tinha antecedentes pelo crime de violência doméstica.

Francisco Luciano foi levado até a Delegacia Municipal de Barbalha, onde foi autuado pelo crime de feminicídio.